Виснажили резерви: бійці ПВК "Вагнер" наступали на Бахмут без наказу МО, — журналіст Герш

За словами американського журналіста Сеймура Герша, Євген Пригожин не погодився зі зміною наступальної стратегії на оборонну.

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Найманці ПВК "Вагнер" почали наступ на Бахмут без наказу від Міноборони РФ, яке на той час планувало перейти до оборони. Про це повідомляє американський журналіст Сеймур Герш із посиланням на інформоване джерело в розвідці США.

"Ми зрозуміли ще в січні 2023 року, що розбірки між генералами, підтримуваними Путіним, і Пригожиним, підтримуваним ультранаціоналістичними екстремістами, неминучі", — нібито сказав журналісту анонімний розвідник.

За його словами, коли Путін і його військове відомство поступово змінили свою стратегію з наступальної на оборонну, глава ПВК "Вагнер" не погодився та продовжив наступ на Бахмут.

Співрозмовник висловив думку, що замість того, щоб створити суспільну кризу і віддати під трибунал Пригожина, Москва просто утримала ресурси та дозволила йому витратити свої резерви живої сили та вогневої міці, стверджує Герш.

"Путін повністю підтримав армію, яка дозволила Пригожину виставити себе дурнем, а тепер згинути з ганьбою", — сказало джерело.

Також він нібито зазначив, що з боку Путіна було дуже проникливо дійти до такого підсумку без політичного протистояння з прихильниками глави ПВК, пише Герш.

Довідка: Сеймур Майрон Герш — американський журналіст і правозахисник. Став відомим 1969 року після висвітлення масових убивств у Сонгмі (В'єтнам), скоєних військовими США, за що 1970 року став лауреатом Пулітцерівської премії. У лютому 2023 року Герш заявив, що влада США може бути причетною до вибухів на трубопроводах "Північний потік", які відбулися в червні 2022 року. Також журналіст відомий тим, що заперечував застосування хімічної зброї режимом Башара Асада в Сирії.

Нагадаємо, 29 червня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, російський президент Володимир Путін ослаблений заколотом ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгенія Пригожина, який показав, що він "не єдиний господар у місті" і "втратив монополію на силу".

Цього ж дня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Євгенія Пригожина вдалося переконати припинити збройний заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання". Лукашенко та інші особи змогли його запевнити, що своїми діями він розірве Росію.