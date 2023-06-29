"Внутрішня нестабільність": Путін втратив монополію на силу, — Боррель

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, слабкий Путін ще більш небезпечний, ніж сильний. Але президент України Володимир Зеленський із таким трактуванням нещодавніх подій у РФ не погодився.

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Російський президент Володимир Путін ослаблений заколотом ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина, який показав, що він "не єдиний господар у місті" і "втратив монополію на силу". Про це в четвер, 29 червня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає CNN.

В інтерв'ю журналістам він сказав, що світова спільнота повинно добре розуміти наслідки й попередив, що "ослаблений Путін становить ще більшу небезпеку", пояснивши це тим, що Росія також являє собою ризик.

"Раніше Росію розглядали як загрозу, через те, що вона була сила, — заявив Боррель. — Тепер же на неї необхідно дивитися як на схильну до ризику через внутрішню нестабільність".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Латвії Артурс Крішьяніс Каріньш заявив, що присутність керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусі, з якою межують країни НАТО, становить потенційну загрозу, через можливе проникнення на територію ЄС. Тому, за його словами, необхідно зміцнювати східний фланг.

Реакція України

"Деякі колеги кажуть, що слабкий Путін небезпечніший за сильного, я з цим не погоджуся. Нам потрібно рухатися вперед і бути рішучими, тому що настав важливий історичний час", — заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що слідом за арештом Суровікіна командувача ПКС Андрія Юдіна звільнили з російської армії.

Також повідомлялося про конфлікт ФСБ і Міноборони, через який у РФ починається відкрита війна між силовиками. Про це повідомили в ГУР 29 червня.