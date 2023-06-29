"Внутренняя нестабильность": Путин утратил монополию на силу, — Боррель

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, слабый Путин еще более опасен, чем сильный. Но президент Украины Владимир Зеленский с такой трактовкой недавних событий в РФ не согласился.

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Российский президент Владимир Путин ослаблен мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, которое показало, что он "не единственный хозяин в городе" и "утратил монополию на силу". Об этом в четверг, 29 июня, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает CNN.

В интервью журналистам он сказал, что мировое сообщество должно хорошо понимать последствия и предупредил, что "ослабленный Путин представляет еще большую опасность", пояснив это тем, что Россия также представляет собой риск.

"Прежде Россию рассматривали как угрозу, из-за того, что она была сила, — заявил Боррель. — Теперь же на нее необходимо смотреть как на подверженную риску из-за внутренней нестабильности".

В свою очередь, премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что присутствие руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларуси, с которой граничат страны НАТО, представляет потенциальную угрозу, из-за возможного проникновения на территорию ЕС. Поэтому, по его словам, необходимо укреплять восточный фланг.

Реакция Украины

"Некоторые коллеги говорят, что слабый Путин опаснее сильного, я с этим не соглашусь. Нам нужно двигаться вперед и быть решительными, потому что наступило важное историческое время", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что вслед за арестом Суровикина командующего ВКС Андрея Юдина уволили из российской армии.

Также сообщалось о конфликте ФСБ и Минобороны, из-за которого в РФ начинается открытая война между силовиками. Об этом сообщили в ГУР 29 июня.