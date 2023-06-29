Конфлікт ФСБ і Міноборони: у Росії починається відкрита війна між силовиками, — ГУР

За словами представника розвідки Черняка, у російській "верхівці" розуміють, що президент РФ Володимир Путін став слабким. Зараз вони починають боротися за владу.

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Війна між силовими структурами — ФСБ і Міністерством оборони РФ входить в активну фазу. Не виключені фізичні знищення представників цих служб у результаті протистояння. Про це в четвер, 29 червня розповів представник ГУР МО Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, внаслідок якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", — заявив Черняк.

Ослаблення позицій Путіна, яке багато в чому стало очевидним після військового заколоту Пригожина, активізувало боротьбу "веж Кремля" — ФСБ і МО РФ.

"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", — визнає Черняк.

Представник ГУР МО згоден з українською розвідкою і не бачить небезпеки для України, яка б виходила на цей момент від перебазування частини угруповання "вагнерівців" у Білорусь.

"Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони Росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі, — це для підготовки "вагнерівців". Але у нас немає даних, що їх готуватимуть для нападу на Україну з території Білорусі", — підсумував Черняк.

Як заколот Пригожина показав слабкість Путіна

Раніше Фокус писав історію того, як голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська, підконтрольні Міноборони Росії, обстріляли ракетами позиції його найманців у тилу й оголосив війну військовому керівництву РФ.

Після закінчення заколоту, Фокус розбирався, як це відіб'ється на російському президенті і як рятуватимуть його імідж.