Истощили резервы: бойцы ЧВК "Вагнер" наступали на Бахмут без приказа МО, — журналист Херш

По словам американского журналиста Сеймура Херша, Евгений Пригожин не согласился со сменой наступательной стратегии на оборонительную.

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Наемники ЧВК "Вагнер" начали наступление на Бахмут без приказа от Минобороны РФ, которое в то время планировало перейти к обороне. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источник в разведке США.

"Мы поняли еще в январе 2023 года, что разборки между генералами, поддерживаемыми Путиным, и Пригожиным, поддерживаемым ультранационалистическими экстремистами, неизбежны", – якобы сказал журналисту анонимный разведчик.

По его словам, когда Путин и его военное ведомство постепенно изменили свою стратегию с наступательной на оборонную, глава ЧВК "Вагнер" не согласился и продолжил наступление на Бахмут.

Собеседник выразил мнение, что вместо того, чтобы создать общественный кризис и отдать под трибунал Пригожина, Москва просто удержала ресурсы и позволила ему израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, утверждает Херш.

"Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь сгинуть с позором", – сказал источник.

Также он якобы отметил, что со стороны Путина было очень проницательно прийти к такому итогу без политического противостояния со сторонниками главы ЧВК, пишет Херш.

Справка: Сеймур Майрон Херш — американский журналист и правозащитник. Стал известен в 1969 году после освещения массовых убийств в Сонгме (Вьетнам), совершенных военными США, за что в 1970 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. В феврале 2023 года Херш заявил, что власти США могут быть причастны к взрывам на трубопроводах "Северный поток", которые состоялись в июне 2022 года. Также журналист известен тем, что отрицал применение химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

Напомним, 29 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, российский президент Владимир Путин ослаблен мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, которое показало, что он "не единственный хозяин в городе" и "утратил монополию на силу".

В этот же день глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Евгения Пригожина удалось убедить прекратить вооруженный мятеж, надавив на его "патриотические убеждения". Лукашенко и другие лица смогли его заверить, что своими действиями он разорвет Россию.