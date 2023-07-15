"Ненормальное поведение": Байден пытался укусить и поцеловать ребенка в Финляндии (видео)

Курьезный инцидент с 80-летним президентом США случился перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки. Поcле этого Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить свободным миром.

Президент США Джо Байден перед отъездом из Финляндии попытался укусить маленькую девочку. Видео инцидента показали журналисты телеканала Fox News.

Инцидент произошел 13 июля во время приветствия сотрудников посольства США и их семей перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа. Среди пришедших была женщина с ребенком на руках и Байден пытался пообщаться с девочкой.

Трамп сказал, что Байден должен находиться в доме престарелых

Далее на кадрах видно, как 80-летний президент наклонился к девочке и пытался укусить ее за плечо. Журналисты утверждали, что ребенок испугался. А когда Байден пытался поцеловать ее, она отвернулась.

Мать в это время пыталась запечатлеть встречу с Байденом на смартфон. Агентство Associated Press со ссылкой на американских пользователей соцсетей пишет о "ненормальном поведении Байдена"

Комментируя видео, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить свободным миром. А политический комик Тим Янг намекнул на "отвратительное поведение педофилов".

Республиканец Грег Прайс пошутил, что Байден спутал младенца с рожками мороженого.

Напомним, что Джо Байден недавно высказался о возврате украинского Крыма. По его словам, возврат полуострова важен для окончания большой войны с РФ, но есть и другие важные вопросы.

Байден 13 июля оценивал перспективы использования Россией ядерного оружия. Запад и Китай говорили президенту РФ Владимиру Путину, что не стоит этого делать, отмечал американский лидер.