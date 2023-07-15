Comedy Pets Photography Awards 2023. Представлены 25 самых смешных работ конкурса

Финалисты идеально объединили в запечатленных снимках всю хаотичность, непредсказуемость и уникальность своих домашних любимцев.

Недавно, на конкурсе Comedy Pets Photography Awards 2023 были объявлены 25 фото прошедших в финал, в которых интригующе сочетаются юмор и животные, в очередной раз напоминая всем нам, насколько эти два слова являются синонимами друг-другу, пишет People.com.

Премия Comedy Pets Photography Awards берет свое начало от двух выдающихся профессионалов в области фотографии — Тома Саллама и Пола Джойнсон-Хикса. Ранее эти люди поразили мир конкурсом Comedy Wildlife Photography Awards. Желая расширить сферу своего влияния, они обратили внимание на связь человека и животных в домашних условиях, что привело к созданию Comedy Pets Photography Awards.

Это мероприятие преследует две цели. Оно не только освещает счастье и комфорт, которые приносят в жизнь человека домашние питомцы, но и выступает в поддержку малоизвестных небольших благотворительных организаций, усердно защищающих права и благополучие животных. По словам учредителей, цель конкурса — привлечь внимание общественности к проблеме защиты животных и отметить неоценимую роль питомцев в повышении качества жизни человека.

До 6 августа будет открыто голосование за приз "Народный выбор", а затем шесть членов жюри присудят награду за лучшую фотографию. Награда не заставит себя ждать и победителя ждет трофей, денежный приз в размере 500 фунтов стерлингов и сумка SpeedTop.

Процесс присуждения премии включает в себя тщательную оценку технического совершенства, а также наиболее интересного содержания и подходящей подписи. Это тонкий баланс, требующий проницательного взгляда и острого чувства юмора. Кульминация конкурса наступит 11 августа, когда будут объявлены победители.

На этом фоне самое время познакомиться с некоторыми из фотографий финалистов, в каждой из которых запечатлены юмористические, но часто недооцененные аспекты существования наших питомцев:

Клаус-Петер Зельцер - "Трое серых" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Софи Бойнтон - "Копание это вам не шутки" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Коринна Музер - "Так вот ты какой, источник счастья" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Кеничи Моринага - "Штрафной удар" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Мишель Зогзоги - "Событие, изменившее жизнь" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Кеничи Моринага - "Большой босс" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Гилл Вудкок - "Не спуская глаз с мяча" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Карл Гольдхамер - "Возрождение Зорро" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Масаеси Ямамото - "Альберт Энштейн" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Ранее Фокус писал о запечатленных на фотографиях животных, находящихся на грани вымирания. В новую "большую пятерку" исчезающих видов вошли слоны, белые медведи, львы, гориллы и тигры.

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