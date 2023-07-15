Непроглядный пепел. Извержение вулкана Шишалдин сделало небо опасным для полетов

Небольшой поселок размером в 40 человек с трепетом наблюдал за тем, как вулкан Шишалдин, высочайшая вершина Алеутских островов, извергал в небо тонны пепла.

На Алеутских островах Аляски в последнее время активизировался вулкан Шишалдин, что привело к извержению значительного облака пепла. По данным Обсерватории вулканов Аляски, извержение началось во вторник, что было подтверждено облетом береговой охраны США, наблюдавшей извержение лавы из вершинного кратера, пишет Irish News.

В пятницу были зафиксированы два значительных взрыва: один в 1:09 утра, в результате которого облако пепла поднялось на высоту до 12,2 километра и унеслось на юг над Тихим океаном, и другой, меньший взрыв в 7:10 утра, который достиг высоты около 4,5 километров. В результате этих извержений и последовавшего за ними облака пепла Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение для пилотов о возможной опасности вулканического пепла, который может вызвать неисправность реактивных двигателей из-за своей острой, угловатой природы, часто используемой в промышленности в качестве абразива.

Вулкан Шишалдин находится на самом крупном из Алеутских островов — острове Унимак и расположен в 1092 километрах к юго-западу от Анкориджа. Этот симметрично конический вулкан, диаметр которого у основания составляет 16 километров, достигает высоты 2,85 километра, что делает его самой высокой вершиной Алеутских островов. На восточной стороне острова расположен небольшой поселок Фолс Пас с населением 40 человек.

Исторически гора Шишалдин была одним из самых активных вулканов в пределах Алеутской вулканической дуги, но большинство ее извержений были незначительными. Самое крупное извержение произошло в 1999 году, когда столб пепла поднялся на высоту 13,7 километров. Мониторинг вулкана ведется с помощью сейсмических и инфразвуковых датчиков, спутниковых данных, веб-камеры, а также удаленных инфразвуковых и грозовых сетей.

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