Польские службы следят за ЧВК "Вагнер" в Беларуси, — спикер (видео)

На территории Беларуси присутствуют несколько сотен наемников так называемой ЧВК "Вагнер", которые прибыли с территории России.

Бойцы ЧВК "Вагнер" присутствуют в Беларуси, польские службы внимательно следят за передвижениями российских наемников. Станислав Жарин, уполномоченный правительства по делам безопасности информационного пространства Республики Польша, сообщил подробности в Twitter.

Он отметил, что на территории соседней страны прибыли первые "вагнеровцы". Их количество может достигать несколько сотен. Представители польских служб внимательно следят за ситуацией и фиксируют передвижения террористической группировки.

"Чтобы знать, сколько "вагнеровцев" в конце концов прибудет в Беларусь", — пояснил он.

Станислав Жарин добавил, что россияне будут пытаться использовать участников ЧВК, как они это делают во всем мире. "Вагнеровцы" де-факто выполняют миссии для Кремля, по его словам, и от имени Кремля.

Фиксируют и передвижения "вагнеровцев" украинские пограничники. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в Telegram заявил в субботу, 15 июля, что украинская пограничная служба фиксирует соответствующие перемещения отдельных подразделений на территории Беларуси российской группировки наемников ЧВК "Вагнер".

По его словам, на территории Беларуси начали появляться отдельные группы представителей частных военных компаний, которые передвигаются с территории России. Спикер добавил, что пограничники внимательно мониторят ситуацию, "чтобы понимать места дислокации, задачи боевиков и их численность".

Напомним, Центр нацсопротивления 15 июля сообщил, что российские наемники расширяют сферу влияния в Беларуси, их полностью поддерживает действующий режим. В Осиповичи заехали около 240 "вагнеровцев" для проведения тренировок.