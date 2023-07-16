"Смотрите на них": в Гонконге министр предложил бороться с курением необычным способом

Министр предложил гражданам внимательно смотреть на нарушителей, демонстрируя таким образом осуждение.

Министр здравоохранения Гонконга Ло Чунг-мау предложил жителям присоединиться к борьбе с курением в запрещенных местах необычным способом. Об этом информирует BBC.

Он предложил гражданам внимательно смотреть на нарушителей, демонстрируя таким образом осуждение. В ведомстве считают, что стоит провести общественные консультации по новым стратегиям борьбы с курением.

По его словам, такие меры нужны, поскольку правоохранители не всегда могут быстро зафиксировать нарушения. Ло Чунг-мау подчеркнул, что нужно менять "культуру в обществе, чтобы люди были готовы соблюдать закон".

"Гонконг, свободный от табака, имеет здоровый имидж", — заявил он.

Министр предупредил, что власти примут во внимание записи с камер наблюдения или видео, предоставленные представителями общественности, которые могут быть использованы в качестве доказательств для борьбы с курильщиками. Речь идет о тех гражданах, которые курят в ограниченных общественных местах. Применение других средств было сложным, поскольку курильщики часто докуривают сигареты до того, как приходят полицейские.

Гонконг готовится к новым антитабачным мерам. Действующие правила запрещают курить в ресторанах, на рабочих местах, в закрытых общественных местах и некоторых открытых общественных местах. Планируется, что правоохранительные органы усилят работу в этом направлении. Нарушение действующих правил курения наказывается штрафом в размере до 1500 гонконгских долларов (192 доллара США, 147 фунтов стерлингов).

Напомним, в июле в Украине вступил в силу новый антитабачный закон. Ограничения коснутся продажи ароматизированного табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей для их наполнения. Также будет запрещено курение в общественных местах устройств с системой нагревания табака.