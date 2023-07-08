Коснется любителей электронных сигарет: в Украине вступает в силу новый антитабачный закон

Ограничения коснутся продажи ароматизированного табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей для их наполнения. Также будет запрещено курение в общественных местах устройств с системой нагрева табака.

Related video

В Украине в скором времени может резко снизиться число курильщиков, так как с 11 июля вступает в силу закон №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака", парламентарии приняли в конце 2021 года. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По информации ведомства, новый закон регламентирует следующие изменения:

запретят рекламу и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

установят штраф за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1 020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 10 200 грн;

запретят продажу ароматизированных сигарет и табака для самокруток;

введут ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Запрет продажи электронных сигарет и жидкостей к ним: что изменится Фото: Скриншот

В пояснительной записке к документу отмечается, что употребление табака – одна из основных причин смертности, которую можно предотвратить. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире. В Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

Употребление табачных изделий является одним из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, на которые приходится 84% всех смертей в Украине.

"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", — говорится в тексте пояснительной записки.

Фокус ранее писал о том, что Верховная Рада 29 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, который предусматривает, что с 2026 года в нашей стране появится электронная марка акцизного налога.