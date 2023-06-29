В Украине появится электронная акцизная марка: что изменится на рынке табака

Создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

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Верховная Рада 29 июля 2023 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, который предусматривает, что в Украине с 2026 года появится электронная марка акцизного налога.

Что это значит

По словам народного депутата Ярослава Железняка, с помощью принятого законопроекта учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет будет происходить в электронном формате. Закон предусматривает, что:

в Украине будут отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

органы будут контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

Также создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования. Поэтому исчезнет обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое. А система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки

Отметим, что украинский бюджет ежегодно теряет около 22 миллиардов гривен из-за того, что около 20% рынка сигарет находится в тени. Об этом говорится в статье Фокуса "Вредные привычки. Сколько в Украине теневого горючего, алкоголя и сигарет и что с этим делать".

Главные нарушители на рынке табака хорошо известны. Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, в комментарии для Фокуса рассказывает, что во время исследования теневого рынка количество тонн сырья, которое все украинские производители сигарет заказывают за год, аналитики сравнивали с объемом уплаченных налогов. Таким образом, удалось выяснить, что легальные честные производители с каждой тонны переработанного табака платят примерно 3-5 млн грн налогов, тогда как теневики платят значительно меньше — иногда всего несколько гривен.

Напомним также, что в 2023 году парламент планирует отменить льготный режим для ФОП третьей группы, когда такие предприниматели могли платить 2%.