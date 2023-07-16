"Самое ценное печенье в мире": сколько стоят артефакты с "Титаника" (фото)

Исследование обломков "Титаника" продолжаются и найденные артефакты раскрывают истории пассажиров и экипажа затонувшего корабля.

Знаменитый "Титаник" покоится на дне Атлантического океана уже более 100 лет, но это не значит, то его оставили без внимания. Большое количество исследователей и обычных дайверов многие годы искали и находили разные ценные артефакты в разрушенном корпусе корабля. И многие из этих ценных для истории реликвий были проданы на аукционах за миллионы долларов, пишет Express.

Аукционные дома по всему миру заработали огромные состояния, продавая вещи и предметы, которые когда-то принадлежали пассажирам и членам экипажа "Титаника", затонувшего в 1912 году. Среди самых удивительных предметов, которые были проданы на аукционе является изношенная скрипка, на которой играл музыкант из оркестра корабля, когда 12 апреля 1912 года "Титаник" тонул.

Считается, что владельцем этой скрипки был сам руководитель оркестра Уоллес Хартли. Как известно он собрал весь оркестр на палубе корабля, когда тот начал свое погружение под воду и музыканты исполняли в это время знаменитый английский христианский гимн под названием "Ближе, Господь, к Тебе". В 2013 году эту скрипку продали на аукционе в Великобритании за 1,7 млн долларов. Это самая большая сумма для проданных с "Титаника" вещей.

Бинокль с "Титаника" Фото: Getty

По словам владельца британского аукционного дома Henry Aldridge & Son Генри Олдриджа, то, что эта скрипка является настоящей подтвердил ее анализ после того, как инструмент обнаружили на чердаке одного из домов в Великобритании в 2006 году. На скрипке также была выгравирована серебряная пластина, которая связывала инструмент с руководителем оркестра "Титаника".

Также во время аукционных торгов большие суммы удавалось выручить от продажи писем с затонувшего корабля. Благодаря этим письмам многие люди смогли представить себе жизнь пассажиров "Титаника".

Одно из таких писем написала Эстер Харт и ее семилетняя дочь Ева, которые смогли пережить катастрофу "Титаника". Это письмо, адресованное матери Харт удалось спасти потому, что оно хранилось в кармане пальто ее мужа, которое он дал ей, чтобы та согрелась. Но муж Харт не пережил катастрофу.

Письма с "Титаника" Фото: Getty

Скорее всего, самым необычным лотом на аукционе среди всех артефактов с "Титаника", было обычное печенье. Это печенье под названием Spillers and Bakers Pilot в 2015 году продали за 23 000 долларов. Генри Олдридж называет его "самым ценным печеньем в мире".

Это печенье удалось сохранить Джеймсу Фенвику, пассажиру парохода "Карпатия". Этот корабль прибыл на место крушения "Титаника" после получения сигнала бедствия и экипаж спас выживших людей с затонувшего корабля.

Как уже писал Фокус, Джеймс Кэмерон может экранизировать крушение батискафа "Титан" компании OceanGate у обломков "Титаника". Ни название стримингового сервиса, который хочет снять сериал, ни масштабы финансирования будущего проекта пока не разглашаются.

Также Фокус писал о том, что первые испытатели рассказали о самом крупном круизном лайнере в мире, который больше "Титаника". Майкл Бэйли, президент и исполнительный директор компании Royal Caribbean International, отмечает, что энергия и время, вложенные в создание этого судна, были потрачены не зря.