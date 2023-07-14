Гибель "Титана": Джеймс Кэмерон может экранизировать крушение батискафа у обломков "Титаника"

Ни название стримингового сервиса, который хочет снять сериал, ни масштабы финансирования будущего проекта пока не разглашаются. Кэмерона хотят видеть в кресле режиссера, а Мэтта Дэймона и Кумэйла Нанджиани – среди актерского состава.

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Трагедия с субмариной "Титан" компании OceanGate, которая погрузилась на дно Атлантического океана, чтобы пять человек на ее борту могли посмотреть на обломки "Титаника", но так и не всплыла, шокировала весь мир. Теперь же один из самых успешных режиссеров планеты Джеймс Кэмерон, снявший фильм-катастрофу о крушении легендарного лайнера, на который так хотели посмотреть погибшие на субмарине люди, может экранизировать и эту историю, пишет The Sun.

По словам инсайдеров, крупная стриминговая платформа обратилась к Джеймсу с предложением о постановке драматического сериала.

"Катастрофа "Титана" уже рассматривается как масштабный сериал для одного из крупнейших в мире стримеров, и Джеймс является первым кандидатом на пост режиссера. Это тема, близкая его сердцу. Он рассказал историю "Титаника", принесшего ему три "Оскара", с такой сострадательностью, что для него это кажется естественным шагом. Отслеживание шагов тех, кто находился на борту "Титана", — это масштабное мероприятие, но на это потребуется много времени, денег и ресурсов", – рассказал журналистам источник.

Кэмерон является действующим членом сообщества дайверов. Американец 33 раза погружался на дно океана, где лежат останки лайнера, прежде чем воплотить его трагическую историю на большом экране. Кроме того, в мире он считается одним из признанных глубоководных экспертов.

Джеймс Кэмерон 33 раза погружался к обломкам "Титаника" Фото: James Cameron/Twitter

Комментируя трагедию "Титана", режиссер заявил:

"Люди в сообществе были очень обеспокоены этой подводной лодкой. Несколько ведущих игроков в сообществе инженеров по глубокому погружению даже написали письма в компанию, заявив, что то, что они делают, слишком экспериментально для перевозки пассажиров и что оно должно быть сертифицировано. Меня поражает сходство с самой катастрофой "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали о гололеде впереди его корабля, а он в безлунную ночь на полном ходу врезался в ледяное поле и в результате погибло много людей. Для нас это очень похожая трагедия, когда предупреждения остались без внимания. Проходить в одном и том же месте со всем дайвингом, который происходит по всему миру, я думаю, это просто потрясающе. Это действительно довольно сюрреалистично".

В феврале Кэмерон опубликовал кадры первого обнаружения кораблекрушения "Титаника" в 1986 году исследовательским подводным аппаратом HOV (Human Occupied Vehicle) Alvin.

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В 2012 году он пилотировал подводный аппарат под названием Deepsea Challenger в самую глубокую точку океана в Марианской впадине Challenger Deep, глубина которой составляет 35 876 футов. Там Кэмерон собрал образцы и снял документальный фильм о Nat Geo.

Пока что режиссер никак не прокомментировал информацию о грядущем проекте. Однако ходят слухи, что среди тех, кто может войти в актерский состав сериала, – оскароносный Мэтт Дэймон и пакистано-американский комик, актер Кумэйл Нанджиани, звезда романтической комедии "Большой больной".

Ранее Фокус писал, 19 июня субмарина менее чем через два часа после погружения пропала с радаров. По мнению инженера Хосе Луиса Мартина, батискаф вдруг потерял контроль и пошел на дно, а через 48 секунд взорвался из-за внезапного повышения давления. 22 июня, во время поисков пропавшего батискафа "Титан", перевозившего туристов к "Титанику", было обнаружено "поле обломков".

Во время погружения погибли 58-летний британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг, 61-летний президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, 73-летний французский акванавт Поль-Анри Наржоле, 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. За экскурсию к "Титанику" туристы заплатили по 250 тысяч долларов.