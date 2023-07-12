"Как в фильме ужасов": эксперт рассказал о последних мгновениях жизни пассажиров батискафа "Титан"

По мнению инженера Хосе Луиса Мартина, батискаф вдруг потерял контроль и пошел на дно, а через 48 секунд взорвался из-за внезапного повышения давления.

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Эксперт, который занимался подводной лодкой "Титан", рассказал, какими, вероятно, были последние минуты обреченного судна и пятерых погибших на борту. Об этом пишет издание Mirror.

Испанский инженер и специалист по подводным водам Хосе Луис Мартин считает, что пятеро пассажиров на борту в последний момент испытали "ужас, страх и тревогу", поскольку, по его мнению, подводный аппарат начал в какой-то момент стремительно падать "как стрела" и "потерял контроль управления" по меньшей мере на 2953 фута.

"В этот момент подводный аппарат начинает падать сломя голову на морское дно, и с поврежденными функциями контроля и безопасности. Им больше нельзя было маневрировать. Пилот (генеральный директор OceanGate Стоктон Раш) не смог активировать аварийный рычаг, чтобы сбросить тяжести (и вернуться на поверхность). "Титан" меняет положение и падает как стрела вертикально, потому что 400 килограммов (880 фунтов) пассажиров, которые были у иллюминатора, вывели из равновесия подводный аппарат", — рассказал Хосе Луис Мартин.

Он добавил, что в этот момент пассажиры через иллюминатор наблюдали падение лодки и все было "как в фильме ужасов".

"В это время они все осознают. Да еще и в полной темноте. Трудно представить, что они пережили в те моменты", — говорит эксперт.

По его словам, когда пассажиры упали в глубины океана, защитный корпус подвергся внезапному повышению давления — это длилось 48 секунд.

"После этих 48 секунд, или одной минуты, произошел взрыв, а затем мгновенная смерть", — говорит эксперт.

Напомним, что компания OceanGate Expeditions и в дальнейшем рекламирует путешествия к обломкам "Титаника" после катастрофы субмарины "Титан". Набор желающих отправиться в путешествие на океанические глубины продолжается на 2024 год. Экспедиция рассчитана на периоды 12 — 20 июня и 21 — 29 июня.

Ранее сообщалось, что 22 июня, во время поисков пропавшего батискафа "Титан" было обнаружено "поле обломков". Батискаф вез туристов к известному судну, которое затонуло в 1912 году. Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находилось пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.

26 июня профессор Академии торгового флота США назвал причину катастрофы "Титана". По его словам, субмарина имела "неправильный" корпус.