Катастрофа батискафа "Титан": OceanGate продолжает продавать билеты на погружение к обломкам "Титаника"

В объявлении указано, что экспедиция 2023 года продолжается, а на периоды 12 — 20 июня и 21 — 29 июня 2024 года есть свободные места.

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Компания OceanGate Expeditions продолжает рекламировать путешествия к обломкам "Титаника" после катастрофы субмарины "Титан". На сайте организации, которая занимается пилотируемым исследованием подводного мира, опубликована информация.

В объявлении указано, что экспедиция 2023 года продолжается. Для того, чтобы узнать есть ли свободные места, нужно обращаться к менеджерам.

Набор желающих отправиться в путешествие на океанические глубины продолжается на 2024 год. Экспедиция рассчитана на периоды 12 — 20 июня и 21 — 29 июня.

Приглашение на новые экспедиции OceanGate Expeditions

Стоимость — 250 тысяч с одного человека. В цену билета входит одно погружение под воду, частное проживание, все необходимое обучение, экспедиционное снаряжение и все питание на борту.

В заметке призывают прибыть в приморский город Сент-Джонс, чтобы встретить свою экспедиционную команду и сесть на судно, которое доставит пассажиров к обломкам корабля "Титаник". Компания предлагает познакомиться с жизнью на рабочем судне до того, как начнется путешествие к месту катастрофы известного судна.

В компании отмечают, что руководитель экспедиции ознакомит желающих с важной информацией о безопасности и логистикой дня погружения, а научная команда и эксперты по контенту поможет подготовиться к тому, что способна миссия обнаружить во время погружения.

"Было бы целесообразно сделать это рано вечером — дни погружений начинаются ярко и рано, и мы можем начать погружаться уже на 3-й день", — говорится в сообщении.

Катастрофа батискафа "Титан"

В четверг, 22 июня, во время поисков пропавшего батискафа "Титан", перевозившего туристов к "Титанику", было обнаружено "поле обломков". Батискаф вез туристов к известному судну, которое затонуло в 1912 году. Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находилось пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.

Напомним, 26 июня профессор Академии торгового флота США назвал причину катастрофы "Титана". По его словам, субмарина имела "неправильный" корпус.