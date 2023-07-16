"Робинзон в реальной жизни": австралийца с собакой спасли после трех месяцев в Тихом океане (видео)

Эксперт по выживанию британский профессор Майк Типтон отметил роль собаки в спасении своего владельца: благодаря четвероногому мужчина не был полностью изолирован от остального мира. По его словам, для выживания в океане нужна совокупность факторов, в том числе и удача.

Австралийца Тима Шеддока сравнили с героем Тома Хэнкока из фильма "Изгой". Его вместе с собакой Беллой нашли живыми и здоровыми после того, как их лодка попала в шторм. Об этом говорится в сюжете 9 News Australia.

Мужчина вместе с домашним питомцем находились в море три месяца. План путешествия состоял в том, чтобы добраться от мексиканского побережья к Французской Полинезии. Мореплавание началось в апреле, но спустя несколько недель лодка попала в шторм, во время которого вышла из строя вся электроника.

Несколько месяцев в Тихом океане человек с собакой питались дождевой водой и сырой рыбой.

СМИ показали кадры, на которых спасенный мужчина со взлохмаченной бородой рассказывал, что у него с собой были рыболовные снасти. В свою очередь, собака при виде журналистов виляла хвостом. В интервью австралиец сказал, что "прошел через очень тяжелые испытания в море".

Главное для выживания в океане главное — пресная вода. Без устройства для опреснения морской воды, придется собирать дождевую

Теперь ему нужен отдых и хорошая еда. "В остальном у меня очень хорошее здоровье. У меня очень хорошие лекарства, и обо мне очень заботятся", — пояснил мореплаватель.

Что делать, если оказались в открытом море

По словам эксперта по выживанию британского профессора Майка Типтона, для выживания требуется совокупность факторов: нужны навыки выживания, а также немного удачи.

Он отметил, что случай с австралийцем произошел Тихом океане, то есть в теплых водах, тогда как холодной воде оставаться в живых длительное время невозможно.

"Как только вы попадаете в такие условия, главное, что вам нужно — пресная вода", — отметил Типтон, добавив, что нужно еще и устройство для опреснения морской воды.

Спасение австралийца, оказавшегося посреди океана

"Без этого становишься очень зависимым от дождей и того, чем дождевую воду можно собрать. Также нужно знать о том, что, к слову, Тим и делал. Во время жары нужно защищать себя от потоотделения. Потому что последнее, что вам нужно в условиях угрозы обезвоживания — начать еще и потеть", — пояснил эксперт.

Он отметил роль собаки в спасении своего владельца. Благодаря четвероногому мужчина не был полностью изолировать от остального мира.

"Наличие плана на каждый день, рациональное распределение воды и еды. Проживать день за днем — в этом кроется секрет долгосрочного выживания", — сказал он.

Напомним, что на Багамах нашли пса, который спасся во время урагана Дориан и месяц находился под развалинами.

Также сообщалось, что сноубордист в США выжил после схода лавины. Свое спасение ему удалось снять на камеру.