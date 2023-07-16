Хотел сделать селфи: на Tour de France велосипедисты попали в масштабную аварию (фото, видео)

По предварительной информации, один из спортсменов задел рулем поклонника, который протягивал ему телефон. В результате несколько спортсменов на время сошли с дистанции.

15-й этап известной во всем мире многодневной велогонки Tour de France запомнится неприятным курьезом. Болельщик хотел сделать селфи с гонщиками и спровоцировал аварию. Об этом сообщает BBC 16 июля.

В результате необдуманного действия зрителя, минимум 20 велосипедистов сошло с дистанции всего за 125 километров до финиша. Гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс случайно задел болельщика рулем велосипеда, пока тот ему протягивал телефон.

В результате велосипедист врезался в своего товарища Натана ван Хоойдонка. Он также упал с транспорта и вызвал позади себя большую аварию. Часть гонщиков получили незначительные травмы, в частности Натан Ван Хоойдонк, но позже все же вернулись к соревнованиям.

Пресс-служба команды Jumbo-Visma в Twitter обратилась к болельщикам, которые могут стать причиной для аварии, как выяснилось.

"Пожалуйста, всегда будьте бдительны, наблюдая за велоспортом на обочине дороги", — говорится в сообщении.

В команде Confidis также призвали всех быть максимально осторожными, "чтобы вечеринка оставалась вечеринкой" не только для спортсменов, но и для фанатов велогонки.

"Вам не нужен мобильный телефон, чтобы создавать умопомрачительные воспоминания", — говорится в сообщении.

К слову, это уже не первая авария на Tour de France в этом году. На 14-м этапе велогонки велосипедисты массово начали падать, в связи с чем организаторы были вынуждены остановить мероприятие. Произошло это всего за 146 километров до финиша. Один из спортсменов поскользнулся на повороте горного спуска. В результате 25 гонщиков упали, а еще 50 оказались заблокированы на трассе.

Напомним, 5 июля сообщалось, что пилоты "Формулы-1" сели за руль монстр-траков. Им не сразу удалось справиться с таким громадным транспортом, но позже подход все же нашелся.