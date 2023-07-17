Труп нашли дома: в КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья Хоржана (фото)

По данным российских журналистов, труп Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

В Коммунистической партии Российской Федерации сообщили об убийстве лидера приднестровской компартии Олега Хоржана. Об этом стало известно из Telegram-канала КПРФ.

"Убит Олег Хоржан", — об этом заявил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

Также он заявил, что Хоржана убили дома.

"Ночью погиб наш руководитель Приднестровской компартии Олег Хоржан, лауреат Ленинской премии. Убит дома. Мы требуем немедленно приступить к расследованию", — заявил Зюганов во время брифинга, передает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Также российское издание "Комсомольская правда" поделилась информацией от своих источников.

Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом.

"Сейф пуст. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело", — пишут в росСМИ.

Что известно про Олега Хоржана

Олег Олегович Хоржан (род. 30 июня 1976, пгт. Каменка, Каменский район, Молдавская ССР, СССР) — публицист, политический и общественный деятель Приднестровья. Депутат Верховного совета с 2010 по 2019. Глава Приднестровской коммунистической партии с мая 2003 по 19 мая 2018.

2 июня 2018 Олег Хоржан организовал публичную встречу с избирателями в Тирасполе. Ряд участников были задержаны сотрудниками органов внутренних дел. Верховный совет республики 6 июня 2018 снял депутатскую неприкосновенность с Олега Хоржана. В зале парламента Хоржан был арестован до решения суда. В августе 2018 Верховный Суд Приднестровья приговорил Хоржана к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.

Отбывал наказание в УИН № 1 в селе Глиное Григориопольского района. В связи с давлением провел в ШИЗО более 30 суток, объявлял голодовку протестуя против нарушения прав человека. 6 декабря 2022 года вышел на свободу.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала Приднестровье зоной Молдовы, которая оккупирована Россией. Соответствующую резолюцию приняли единогласно 15 марта 2022 года. Однако Приднестровский конфликт начался еще в 1991 году.

Напомним, что журналисты разоблачили высокопоставленных офицеров ВС РФ, причастных к военным преступлениям под Киевом. В ходе расследования был проанализирован существенный объем данных из открытых источников, которые дополнили показаниями местных жителей.