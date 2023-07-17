Множественные колотые ранения: в Тирасполе раскрыли детали убийства Олега Хоржана

Судмедэксперт рассказал, что Хоржану были нанесены множественные ранения и удары по голове.

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 17 июля заявил, что в Тирасполе по факту смерти лидера приднестровской компартии Олега Хоржана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 104 (убийство) УК ПМР.

По информации Управления СК Тирасполя, утром 17 июля его тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга, в кабинете частного дома с. Суклея.

"При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы", — говорится в официальном сообщении.

Во время проведения следственных действий, в кабинете убитого был обнаружен сейф. При этом он был открыт и пуст.

Криминалисты установили, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля.

Одна из версий, которую рассматривают следователи – убийство сопряженное с разбойным нападением.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, всех обстоятельств произошедшего и получение необходимых вещественных доказательств.

В ПМР для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления создана следственно-оперативная группа.

Напомним, 17 июля в КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья Хоржана. Труп Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала Приднестровье зоной Молдовы, которая оккупирована Россией. Соответствующую резолюцию приняли единогласно 15 марта 2022 года. Однако Приднестровский конфликт начался еще в 1991 году.