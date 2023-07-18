Отставка Уоллеса: минобороны Британии может возглавить Джеймс Клеверли, — The Times

На пост министра обороны Великобритании есть несколько претендентов. Действующий глава британского МИД Клеверли имеет опыт в оборонной сфере и является одним из главных кандидатов на эту должность.

Министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли прочат на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок, сообщает The Times.

Среди других претендентов на должность нового министра издание называет младшего министра безопасности Тома Тугендхата, министра вооруженных сил Джеймса Хиппи, главного секретаря казначейства Джона Глена и лидера палаты общин Пенни Мордонт, которая несколько месяцев была министром обороны Британии до Бена Уоллеса.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки этой осенью, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в 2024 году.

Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.

Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.

Также среди претендентов на эту должность издание называет министра безопасности Тома Тугендхата. Он — бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.

Что известно о Джеймсе Клеверли

Джеймс Спенсер Клеверли — британский предприниматель, офицер резерва, политик. Был председателем Консервативной партии и министром без портфеля при формировании правительства Бориса Джонсона. Занимал пост министра образования. При формировании кабинета Лиз Трасс возглавил МИД Великобритании. В кабинете Риши Сунака Клеверли сохранил эту должность.

Отставка Уоллеса

Министр обороны Бен Уоллес объявил, что уйдет со своего поста при следующих перестановках и уйдет с поста депутата на следующих выборах.

Уоллес, дольше всех возглавлявший министерство обороны, заявил, что в следующий раз не будет баллотироваться и покинет кабинет при следующих перестановках, которые премьер-министр Британии, как ожидается, проведет в сентябре этого года.

Ранее, 12 июля Фокус писал, что Уоллес якобы обвинил Украину в "недостаточной благодарности" за помощь Запада. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание Уоллеса. Глава государства заявил, что украинцы благодарны британскому народу за поддержку, а слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что его страна не является службой доставки интернет-магазина Amazon, не являются для него понятными.