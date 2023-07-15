После заявлений о "благодарности" Украины: Уоллес может уйти с поста министра обороны, — СМИ

По данным британских журналистов, Уоллес был самым долгоживущим министром и "пережил" пять премьер-министров. Одним из главных кандидатов на его должность является Джон Глен, главный секретарь Казначейства Соединенного Королевства.

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53-летний Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, рассматривает возможность покинуть правительство во время предстоящих перестановок осенью. Об этом 14 июня писала британская газета The Times.

Журналисты отмечают, что это связано в том числе с неудачным предложением Великобритании о назначении Бена Уоллеса на пост главы НАТО. Кроме того, новость об этом появилась в период подготовки премьер-министра Риши Сунака к обновлению своей команды перед предстоящими выборами в следующем году.

Вместе с тем, инсайдеры, близкие к ситуации, сообщили журналистам британского телеканала Sky News, что Бен Уоллес скорее всего примет решение о своем будущем — оставить должность или уйти из правительства — в следующем месяце. Если он решит уйти, то также откажется от своего парламентского мандата.

Предполагается, что это будет его личное решение и не будет связано с премьером страны Риши Сунаком или какими-либо внутренними вопросами в Консервативной партии.

Кто может занять кресло Бена Уоллеса

Британские журналисты отмечают, что спекуляции о будущем министра обороны продолжаются уже несколько недель, и чиновники в Министерстве обороны задаются вопросом, кто может занять его место.

Среди обсуждаемых имен находятся министр иностранных дел и бывший министр обороны Анн-Мари Тревельян, министр безопасности Том Тугендхат и министр кабинета Джереми Куинн, который также ранее занимал пост министра обороны.

Один из источников заявил: "Мы пока не уверены, кто заменит его, но Джереми Куинн является весьма вероятным вариантом".

Согласно информации The Times, главным кандидатом на замену является Джон Глен, главный секретарь Казначейства.

Бен Уоллес — самый долгоживущий министр

Как пишет Sky News, Бен Уоллес пользуется большой популярностью в своей партии и является самым долгоживущим министром в правительстве, прослужив с 2014 года при пяти премьер-министрах. Он занимал должность министра безопасности, а затем в последние четыре года возглавлял Министерство обороны.

На своей нынешней должности он был одним из ключевых представителей Великобритании и ее союзников, призывающих усилить поддержку Украины.

Напомним, 12 июля СМИ писали, что Уоллес якобы обвинил Украину в "недостаточной благодарности" за помощь Запада. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание Уоллеса. Глава государства заявил, что украинцы благодарны британскому народу за поддержку, а слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что его страна не является службой доставки интернет-магазина Amazon, не являются для него понятными.

14 июня Уоллес заявил, что его слова о "поддержке Украины" были частично искажены и заверил, что он будет поддерживать Украину, сколько потребуется.