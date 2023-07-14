Уоллес заявил, что его слова о "недостаточной благодарности" по Украине были искажены

Уоллес оправдался за свой выпад о благодарности Британии и заверил в личной поддержке Украины до конца.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о "поддержке Украины" были частично искажены и заверил, что он будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Об этом Уоллес написал в Facebook.

Он отметил, что был большой интерес к его комментариям о том, как лучше поддержать Украину.

"Я говорил о необходимости иногда признавать Украине, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании. Это был не комментарий о правительствах, а больше о гражданах и депутатах всего международного сообщества", — подчеркнул Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании написал, что ему повезло, что население Великобритании и все партии в парламенте поддерживают усилия по оказанию помощи Украине. Рейтинги поддержки Украины в Британии являются одними из самых высоких в Европе — более 70%.

Комментарии по "Амазонке"

Уоллес заверил, что комментарии по "Amazon" были сделаны в прошлом году и имели целью подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной не являются "трансакционными", а скорее "партнерскими".

Буду поддерживать сколько нужно — Воллес

Он заявил, что будет продолжать поддерживать Украину до конца, сколько потребуется.

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, но национальные парламенты часто испытывают конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании нужно продолжать поддерживать эту решительную поддержку, используя факты и дружбу", — подчеркнул Уоллес.

Напомним, 12 июля Фокус писал, что Уоллес обвинил Украину в "недостаточной благодарности" за помощь Запада. Глава Минобороны Британии заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. На это уже отреагировал Зеленский, подчеркнув, что не понимает, о чем говорил чиновник.

Также, 12 июля Зеленский отреагировал на высказывание Уоллеса об Amazon. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы благодарны британскому народу за поддержку, а слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что его страна не является службой доставки интернет-магазина Amazon, не являются для него понятными.