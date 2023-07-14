Воллес заявив, що його слова щодо "недостатньої вдячності" по Україні були викривлені

Воллес виправдався за свій випад про подяку Британії та запевнив в особистій підтримці України до кінця.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його слова щодо "підтримки України" були частково викривлені і запевнив, що він буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Про це Воллес написав в Facebook.

Він зазначив, що був великий інтерес до його коментарів про те, як краще підтримати Україну.

"Я говорив про необхідність іноді визнавати Україні, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії. Це був не коментар про уряди, а більше про громадян та депутатів усієї міжнародної спільноти", — підкреслив Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії написав, що йому пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в парламенті підтримують зусилля з надання допомоги Україні. Рейтинги підтримки України в Британії є одними з найвищих у Європі — понад 70%.

Коментарі щодо "Amazon"

Воллес запевнив, що коментарі щодо "Amazon" були зроблені торік і мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є "трансакційними", а скоріше "партнерськими".

Буду підтримувати скільки потрібно — Воллес

Він заявив, що буде продовжувати підтримувати Україну до кінця, скільки буде потрібно.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, але національні парламенти часто відчувають конкуруючі потреби, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати підтримувати цю рішучу підтримку, використовуючи факти та дружбу", — підкреслив Воллес.

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав, що Воллес звинуватив Україну в "недостатній вдячності" за допомогу Заходу. Голова Міноборони Британії заявив, що українці мають висловлювати більше вдячності, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. На це вже відреагував Зеленський, наголосивши, що не розуміє, про що говорив чиновник.

Також, 12 липня Зеленський відреагував на вислів Воллеса про Amazon. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці вдячні британському народу за підтримку, а слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який заявив, що його країна не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, не є для нього зрозумілими.