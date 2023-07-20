Раненые люди, уничтоженные здания и разбросанные лекарства: торнадо сплющило завод Pfizer в США (видео)

В Северной Каролине бушевал ветер со скоростью 240 км/ч. Стихия травмировала по меньшей мере 16 человек и повредила производство Pfizer.

19 июля в Северной Каролине крушил здания торнадо. В результате непогоды ранения получили почти два десятка человек. Деталями поделились в CNN.

Со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы в СМИ сообщили, что на территории США бушевал ветер со скоростью 150 миль (то есть более 240 километров) в час.

В результате торнадо незначительные травмы в округе Наш получили по меньшей мере 13 человек, в соседнем округе Эджком пострадали еще трое. Двое раненых получили травмы, которые угрожают их жизни.

Также в Северной Каролине серьезные повреждения получило производство Pfizer. Ветер смял крышу завода и разнес строительный мусор по парковке вокруг него. Однако из сотрудников компании, как проинформировали в Pfizer, никто не пострадал.

"Мы оцениваем ситуацию, чтобы определить влияние на производство. Наши мысли с нашими коллегами, нашими пациентами и сообществом", — заявили на предприятии.

Видео с места событий

В AP передали, что на сплющенном ветром производстве Pfizer хранилось большое количество лекарств. Все они были разбросаны в результате торнадо.

"Я имею сообщение о 50 тысячах поддонов с лекарствами, которые разбросаны по всему заведению и повреждены дождем и ветром", — проинформировала шериф округа Нэш Кейт Стоун.

В Университете здравоохранения штата Юта предположили, что убытки компании и длительное восстановление производства приведут к долгосрочному дефициту лекарств.

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