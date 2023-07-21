Не разулись в мечети: в Москве мусульмане вышли на митинг против силовиков РФ (видео)

Как показывают кадры, снятые на улицах Москвы, мусульмане не боятся российских силовиков, потому что открыто и свободно двигаются по улицам российской столицы.

21 июля по улицам Москвы прошла толпа граждан, исповедующих мусульманскую веру. Люди собрались на митинг, протестуя против действий российских силовиков, которые нарушили правило, важное для верующих. О деталях событий на улицах столицы РФ рассказали в российском медиа SOTA.

Авторы сообщений объяснили, что заставило людей выйти на митинг. В частности, напомнили, что несколько дней назад российские силовики пришли с обыском в мечеть. При этом они не разулись, как того требует мусульманская традиция.

Московский имам, на которого ссылаются в заметке, утверждает, что мусульмане, проживающие в Москве и Подмосковье получили сообщение с призывом выйти на улицы с шествием протеста. Цель протеста — показать, что они активно не согласны с "произволом людей в форме, людей в погонах". Также упоминают о том, что людей этой веры россияне оскорбляют и называют словами, которые имамам не хотел повторять.

В сети опубликовали видео с кадрами протестного шествия. На видео видно, как по улице Москвы движется колонна из нескольких десятков, возможно, и из нескольких сотен, взрослых мужчин. Часть закрывает лица, часть — шагает открыто. Они спокойно идут в определенном направлении, при этом выкрикивают время от времени "Аллах акбар!".

Вдоль колонны перемещают неизвестные лица на электросамокатах, которые рассматривают происходящее на московском проспекте. Также заметно несколько фотографов, которые фиксируют события.

Протест мусульман в Москве 21 июля 2023 года

В Telegram-канале "Москвич" добавляют определенные детали. В частности указывают, что рейд силовиков состоялся в молитвенный дом в Котельниках (юго-восточный пригород Москвы, соседствует с Люберцами). Указано, что призывы к протестам мусульман появились в сети накануне — то есть 20 июля. Опасаясь беспорядков, возле мечети на Большой Татарской собралось несколько автобусов полиции и Росгвардии.

Издание "Кавказ. Реалии" указывает, что речь идет о событии, которое произошло 15 июля. Тогда протест против действий силовиков выразил даже глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напоминаем, накануне произошел инцидент в другом пригороде Москве — в поселении Вороновское. Согласно сообщениям свидетелей, на крышу медучреждения Минобороны РФ упал беспилотник неизвестного происхождения.

Между тем Рамзан Кадыров, который высказался относительно произвола российских силовиков, в начале июля сообщил, что уходит в отпуск. Вместо себя оставил премьер-министра Чечни Муслима Хутчиева, который должен решать все проблемы, которые могут возникнуть в разгар войны РФ против Украины.