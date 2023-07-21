Каждый пятый украинец в Германии находит работу, хотя у многих есть образование и навыки, — исследование

В Германии открытых вакансий сейчас больше, чем за весь период с конца Второй мировой. Но украинцев вначале отправляют на языковые курсы, чтобы впоследствии предоставить работу, соответствующую навыкам.

Европейские страны пытаются устранить дефицит рабочей силы за счет украинских беженцев, но это не удается, хотя у многих переселенцев есть необходимая квалификация и образование. Об этом сообщает Reuters.

Приток мигрантов после масштабного российского вторжения в феврале 2022 года мог бы стать благом для восточно-европейских стран, где наблюдается острая нехватка рабочей силы.

Однако из-за таких сложностей, как отсутствие детских учреждений и нежелание признавать профессиональные квалификации стран, не входящих в ЕС, вакансии остаются свободными.

Сложности с подтверждением квалификации

Многим беженцам приходится довольствоваться работой ниже уровня их квалификации и образования, без долгосрочных перспектив карьерного роста.

Светлана Чухил рассчитывала пройти лицензирование в Польше, чтобы устроиться врачом-ортопедом и физиотерапевтом после того, как переехала из Украины с двумя детьми. Однако у нее не оказалось какого-то важного документа

"Меня нельзя было нанять врачом или физиотерапевтом без подтверждения квалификации", — пояснила Чухил в интервью журналистам.

После стажировки она устроилась на две работы, не связанные с медициной и в то же время пыталась совмещать напряженный рабочий график с уходом за дочерьми.

В Германии открытых вакансий сейчас больше, чем за весь период с конца Второй мировой

По оценкам аналитического центра Организации экономического сотрудничества и развития, интеграция упомянутой группы беженцев поспособствовала бы расширению рынка рабочей силу в Европе в восполнила бы дефицит сотрудников, который сказывается на инфляционных процессах в ЕС.

В Германии — крупнейшей экономике Европы, которая, по данным ООН, приняла больше всего беженцев из Украины, — число открытых вакансий достигло самого высокого уровня с конца Второй мировой войны.

Беженцы в Берлине: языковые курсы

Однако менее одной пятой украинских переселенцев смогли трудоустроиться: Берлин делает ставку на языковые курсы, что впоследствии должно помочь беженцам найти постоянную работу, соответствующую навыкам.

Исследование аналитического центра по миграционной политике Minor, показало, что приток беженцев из Украины может помочь Германии.

44% беженцев хотят остаться в Германии

Однако, по словам исследователя Ильдико Паллмана, на практике все упирается в недостаток знания местного языка.

"Нам срочно нужно регулирование, которое бы позволяло всем тем, кто бежал из Украины из-за войны, остаться здесь надолго", — сказал Энцо Вебер, эксперт по рынку труда Немецкого института исследований занятости (IAB).

По его словам, это бы устранило значительные препятствия не только для беженцев, но и для работодателей.

По опросам, около 44% из более чем миллиона украинских беженцев хотели бы остаться в Германии.

Напомним, что последних украинских беженцев переселили с круизного лайнера MS Victoria в Шотландии.

Также сообщалось, что украинские беженцы переехали в США и открыли ресторан.