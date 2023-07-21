"Цель номер один": Гиркина арестовали из-за угрозы убийства Шойгу, – оппозиционер РФ

По мнению Вячеслава Мальцева, Игорь Стрелков-Гиркин "ревнует к успеху" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которому в свое время не удалось свергнуть министра обороны РФ.

Российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев утверждает, что террориста и бывшего главаря донецких сепаратистов Игоря Стрелкова-Гиркина арестовали в России из-за угрозы убийства министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом он сказал в интервью "24 каналу" 21 июля.

Мальцев заявил, что "экстремизм" является лишь поводом для задержания Гиркина, а настоящая причина совсем другая. Политик подчеркнул, что в течение недели не раз упоминал об этой причине в эфирах на украинском телевидении.

"Я говорил о том, что группа Квачков Стрелков и прочие уничтожат Шойгу", — сказал Мальцев.

Оппозиционер также добавил, что устранение нынешнего главы Минобороны РФ является для него "неприемлемым", так как он хотел бы еще встретится с ним "на поле боя, когда будет гражданская война".

Вячеслав Мальцев об аресте Гиркина

Как отмечает Вячеслав Мальцев, Гиркин может и не готовил прямое покушение на Шойгу, но разговоры такие, по мнению политика, велись в его окружении. Политик полагает, что соратники террориста говорили, что они готовы, и что нужно проводить какие-то "подготовительные мероприятия".

"Я знал, что его убьют обязательно. И конечно кто-то из круга Гиркиных Клочковых и прочих. Во-первых, Гиркин очень ревнует к успеху Пригожина, а Пригожину не удалось свергнуть Шойгу, поэтому для Гиркина цель номер один, это конечно Шойгу", — заявил Вячеслав Мальцев.

При этом российский оппозиционер не считает, что в случае успеха подобной операции Гиркин претендовал бы на место министра обороны РФ.

"Цель только одна – осуществить акцию, которая записала бы их в аналог каких-то там "патриотов"", – заключил Мальцев.

Напомним, что 21 июля в РФ задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома около полудня, где предварительно провели обыски. Ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

Ранее, 18 июля, в Российской Федерации завели административное дело на 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Тогда бывший депутат Госдумы РФ и полковник в отставке Виктор Алкснис предположил, что станет следующим обвиняемым в "дискредитации" ВС РФ вместе с Игорем Стрелковым-Гиркиным.