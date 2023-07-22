Два мешка с кокаином: в Ирландии на берегу нашли гигантские пакеты с наркотиками

Местная молодежь, как только стало известно о найденных пакетах с кокаином, начала прочесывать берег с факелами. Позже они сказали, что хотели помочь полицейским с поисками.

Полиция Ирландии продолжает прочесывать район северного побережья страны, где были найдены два гигантских пакета с кокаином, которые вынесло на берег. Правоохранители заявили, что эти мешки с наркотиками весили около 60 кг. Об этом 22 июля сообщили на британском новостном канале Sky News.

В материале сказано, что экспертизе еще предстоит установить содержание пакетов, однако по предварительным данным в них содержится кокаин общей ориентировочной стоимостью 4 млн евро.

В этой истории не обошлось без курьеза. По словам местных жителей, после того, как стало известно о находке, они заметили группу молодых людей на полуострове Хорн-Хед за пределами Данфанаги, которые прочесывали берег с факелами в руках.

Затем появилась еще одна группа, которая вдоль береговой линии в Кровавом Форленде тоже что-то искала. Как выяснилось позже они сообщили правоохранителям, что хотели помочь местной полиции с поисками.

"Детективы обращаются к владельцам прибрежных земель в районе Фанад-Хед, а также ко всем, кто пользуется побережьем северного Донегала, с просьбой связаться с ними, если они увидят подобные пакеты или любой другой морской мусор", — сообщили журналисты.

Ранее мы писали, что во Флориде местные акулы пристрастились к кокаину. Ученые провели ряд экспериментов и обнаружили, что акулы, которые обитают в этих краях, питают нежные чувства к выброшенному контрабандистами в океан грузу.