"Прощупала" грудь Родины-матери: россиянку задержали за осквернение памятника (видео)

По данным росСМИ, местная прокуратура "взяла под контроль" дело провинившийся россиянки. После этого они поспешила извиниться и рассказала изданию, что очень "кается" и сожалеет.

В Российской Федерации произошел необычный инцидент, связанный с бюстом Родины-матери. Жительницу Самары обвинили в осквернении "мест захоронения" после того, как она в шутку "пощупала" грудь статуи и сняла ролик для своих подписчиков в Instagram. Об этом сообщает издание "Газета.ru".

По информации росСМИ, речь идет о 23-летней Алене Агафоновой, которой инкриминируют ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса Российской Федерации за размещение "непристойных видео" в Instagram с волгоградским монументом. Она совершила действия, которые рассматриваются как осквернение "мест захоронения" согласно законодательству РФ.

На инцидент 23 июля отреагировала прокуратура Волгоградской области. В отношении Алены Агафоновой были использованы термины "надругательство над памятником культурного наследия, приуроченным "Героям Сталинградской битвы", чтобы охарактеризовать ее действия. Помимо этого, сообщалось, что органы правопорядка "взяли дело под контроль", что указывает на активное расследование и принятие необходимых мер по данному случаю.

После этого россиянка поспешила извиниться и рассказала изданию, что очень "кается" и сожалеет.

"Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь", — сказала она.

Также Агафонова подчеркнула, что "патриотична" и любит РФ.

"Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага", — указала она.

Напомним, что в Москве задержали администратора нескольких прокремлевских Telegram-каналов и экс-сотрудника ФСБ РФ Михаила Полякова. Российские правоохранители подозревают его в вымогательстве денег с чиновников и бизнесменов.