Шантажист и вымогатель: в Москве задержали экс-сотрудника ФСБ

Анонимные источники сообщают, что экс-сотрудник российских спецслужб шантажировал чиновников. Также есть версия, что это чистка, которую проводит Путин после мятежа Пригожина.

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В Москве задержали администратора нескольких прокремлевских Telegram-каналов и экс-сотрудника ФСБ РФ Михаила Полякова. Российские правоохранители подозревают его в вымогательстве денег с чиновников и бизнесменов. О происшествии одним из первых сообщило электронное издание "ВЧК-ОГПУ".

Издание объяснило, чем именно занимался задержанный: он занимался Telegram-каналами "Кремлевская прачка", BRIEF и "Силовики". После задержания мужчину доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, начался допрос.

Согласно информации, полученной от анонимных источников, Полякова подозревают в вымогательстве. Пока официально не известно, кого именно он шантажировал.

"ВЧК-ОГПУ" отметило, что некоторое время на канале "Кремлевская прачка" выходили статьи, которые компрометировали нового главу "Роскосмоса" Юрия Борисова. Причем заказывал их предыдущий глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. После ряда "разоблачений" публикации внезапно прекратились.

Также некоторые детали относительно Полякова обнародовало издание Baza. Издание уточнило, что мужчина не администрировал, а "имел отношение" к ведению нескольких Telegram-каналов.

Позже информацию о задержании Полякова подтвердили и агентству "ТАСС". Также добавили, что вместе с ним задержали еще нескольких человек. О ком именно идет речь пока неизвестно.

Telegram-канал "Кремлевская прачка" имеет 261 тыс. подписчиков. Основная тематика сообщений — распространение антиукраинской и антизападной пропаганды. Последнее сообщение опубликовано в 18:23 13 июля.

Пророссийский Telegram-канал "Кремлевская прачка"

Telegram-канал BRIEF — 469 тыс. подписчиков и распространяет те же самые месседжи. Впрочем авторы канала опубликовали официальное сообщение, в котором отрицают свою причастность к задержанному. Кроме того, разместили сообщение, в котором предположили причину ареста — не вымогательство, а попытка Кремля провести "чистку" среди несогласных с политикой Путина

Так же от Полякова "открестились" администраторы "Силовика" (297 тыс. подписчиков).

Отметим, Следственный комитет РФ пока официально не подтвердил задержание Михаила Полякова.

Напоминаем, после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина СМИ сообщили о возможном аресте генерала Сергея Суровикина. Предполагают, что он оказался в "опале" из-за связей с экс-поваром Путина.

Между тем Британская разведка утверждает, что среди военной верхушки ВС РФ действительно начались "чистки". Об этом свидетельствует исчезновение сразу двух военачальников — Суровикина и Юнус-Бек-Евкурова.