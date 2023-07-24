6 месяцев за неповиновение: Грета Тунберг предстанет перед судом из-за ссоры с полицией, — СМИ

По словам прокуратуры, экоактивистка подозревается в сопротивлении полиции во время климатической демонстрации: мешала движению танкеров в порту Мальме, а правоохранители пытались это прекратить.

24 июля шведский суд рассмотрит дело экоактивистки Греты Тунберг. За препятствование действиям полиции во время климатического протеста в городе Мальме (Швеция) экоактивистка может попасть в тюрьму на полгода или заплатит штраф. О деталях дела рассказало агентство Associated Press.

Агентство сообщило, что Грета Тунберг прибыла в зал суда в Мальме, где будет проходить рассмотрение дела. Пресс-секретарь шведской прокуратуры Анники Коллин утверждает, что экоактивистка отказалась выполнять требование полиции покинуть место протеста и за это получит наказание.

О деле против Тунберг стало известно благодаря заявлению пресс-службы Министерства юстиции Швеции. В частности, 7 июля сообщили о выдвижении обвинения против 19-летней женщины, которая участвовала в климатической демонстрации в Мальме. Демонстрация, по мнению полиции, мешала движению транспорта. Когда же фигурантке предложил прекратить блокирование транспорта, она не подчинилась этим требованиям, за что предстанет перед судом. Правоохранители объяснили, что подобное обвинение может быть наказано шестью месяцами заключения или штрафом.

Отметим, в июне экологические активисты блокировали движение нефтяных танкеров в Мальме — об этом рассказала Тунберг на странице Instagram. По ее словам, активисты не могли оставаться в стороне, поэтому решили "физически остановить" движение транспорта.

Тунберг — о демонстрации в Мальме

Грета Тунберг — экологическая активистка из Швеции, которая целенаправленно и последовательно напоминает миру об угрозе изменения климата. Первое ее выступление произошло в 2018 году — тогда школьница организовала протестное выступление под лозунгом "Школьная забастовка за климат". Через несколько месяцев ей удалось дойти до трибуны ООН: выступила на конференции по изменению климата.

Напоминаем, 9 июня Тунберг высказалась относительно подрыва россиянами Каховской ГЭС. Экоактивистка назвала действия РФ преступлением и экоцидом. Также она выразила уверенность, что Россия ответит за свои преступления.

В конце июня экоактивистка посетила Киев и заявила, что реакция международного сообщества была "не адекватна": сейчас она работает над определением масштаба ущерба, который нанес российский теракт.