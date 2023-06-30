"Нужно говорить громко": Грета Тунберг раскритиковала реакцию мира на подрыв Каховской ГЭС (видео)

По словам экоактивистки, о происходящем должно узнать больше людей. А реакция мировой общественности на этот экоцид не была адекватной.

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Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг во время визита в Киев накануне, 29 июня, выступила с критикой в отношении того, каким был отклик международной общественности после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает Reuters.

Тунберг считает, что о происходящем должны узнать больше людей.

"Я не думаю, что мировая реакция на этот экоцид была адекватной", — сказала она.

Грета Тунберг — о российских атаках

Экоактивистка представляет Международной рабочую группу, которая должна оценить ущерб, нанесенный экологии Украины, а также создать механизмы, которые бы позволили привлечь РФ к ответственности.

На этой встрече присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал визит представителей группы важным сигналом поддержки.

На встрече с Зеленским Грета Тунберг пообещала привлечь к диалогу экологические организации и добиться большего глобального внимания к экологическим последствиям войны.

Напомним, что Грета Тунберг поучаствовала в митинге в поддержку Украины, во время которого высмеяла деятельность ООН.

Также сообщалось, что шведская экоактивистка сделала заявление о подрыве Каховской ГЭС после беседы с Зеленским.