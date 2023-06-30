"Потрібно говорити голосно": Ґрета Тунберг розкритикувала реакцію світу на підрив Каховської ГЕС (відео)

За словами екоактивістки, про те, що відбувається, має дізнатися більше людей. А реакція світової громадськості на цей екоцид не була адекватною.

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Екологічна активістка зі Швеції Ґрета Тунберг під час візиту в Київ напередодні, 29 червня, виступила з критикою щодо того, яким був відгук міжнародної громадськості після підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє Reuters.

Тунберг вважає, що про те, що відбувається, має дізнатися більше людей.

"Я не думаю, що світова реакція на цей екоцид була адекватною", — сказала вона.

Ґрета Тунберг — про російські атаки

Екоактивістка представляє Міжнародну робочу групу, яка має оцінити збитки, завдані екології України, а також створити механізми, які б дали змогу притягнути РФ до відповідальності.

На цій зустрічі був присутній і президент України Володимир Зеленський. Він назвав візит представників групи важливим сигналом підтримки.

На зустрічі із Зеленським Ґрета Тунберг пообіцяла залучити до діалогу екологічні організації та домогтися більшої глобальної уваги до екологічних наслідків війни.

Нагадаємо, що Ґрета Тунберг взяла участь у мітингу на підтримку України, під час якого висміяла діяльність ООН.

Також повідомлялося, що шведська екоактивістка зробила заяву про підрив Каховської ГЕС після бесіди із Зеленським.