Оплачивают расходы: организация из США предлагает украинцам переехать на ПМЖ в Пенсильванию

С гражданами Украины встретятся представители местного бизнеса. Расскажут о доступных рабочих местах в регионе, а также в целом проведут экскурс в особенности жизни в США.

Чтобы помочь беженцам из Украины, католическая благотворительная организация из Гринсбургской епархии, в западной части штата Пенсильвания, решила оплатить расходы части украинских беженцев и предложить посетить округ Уэстморленд 30-31 июля. Представители местного бизнеса предлагают беженцам подумать о переезде в этот регион на постоянное место жительства. Об этом сообщает Catholic World Report.

Авторами такой идеи стали местный епископ Ларри Кулик и архиепископ Борис Гудзяк из Украинской архиепархии Филадельфии.

С гражданами Украины встретятся представители местного бизнеса и общины, которые расскажут о доступных рабочих местах в регионе, а также в целом проведут экскурс в особенности жизни в США.

Десять семей, которые переехали из Украины в США после 24 февраля и сейчас живут в районе Филадельфии, заинтересовались предложением.

Местное руководство католической церкви сказало, что службы, которые бы помогали украинцам с переездом, нужны срочно.

"Восточную и южную Украину продолжают уничтожать. Многие города разбомблены настолько, что об их существовании уже и не приходится говорить", — сказала Марта Рубель, руководитель социальной службы в Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.

Архиепископ добавил, что из-за войны разделяются семья, т.к. мужчинам в возрасте 18-60 лет не разрешается выезжать за пределы Украины из соображений национальной безопасности, "отсюда глубокие травмы в семьях".

По оценкам, у 80% жителей Украины кто-то из родственников или знакомых пострадал во время военных действий.

"Сложность переезда для беженцев — это не только и не столько сам процесс, поскольку все это сопряжено с глубокими психологическими и духовными вызовами", — пояснил архиепископ.

И хотя большинство украинских семей планируют вернуться в Украину по завершении войны, все же Марта Рубель допускает, что кто-то может изменить свое решение, прожив определенное время в Соединенных Штатах.

"Война затягивается, беженцы ассимилируются и, я подозреваю, они захотят остаться", — пояснила представительница благотворительной организации.

Поездку в округ Уэстморленд для беженцев авторы инициативы назвали прекрасной идеей, поскольку штат Пенсильвания предлагает безопасное, благоприятное и радушное окружение.

В западной части штата сейчас находится больше 40 тысяч выходцев из Украины, это четвертое место в списке самых многочисленных регионов компактного проживания украинцев в США.

Компании из Пенсильвании приглашают украинцев

Об инициативе с переездом на ПМЖ в штат Пенсильванию благотворительная организация рассказывала в газетах, социальных сетях и посредством сарафанного радио. Гринсбургская епархия — единственная среди других католических епархий, которая выступила с конкретным предложением для украинцев.

Из насущных потребностей для иммигрантов в США выделяют: жилье, рабочее место и знание английского языка.

Население округа Уэстморленд составляет 354 663 человек. Переезд в эту местность не только поможет самим украинским семьям, но и местной экономике, считает гендиректор предприятия General Carbide Мона Паппафава.

"Не секрет, что рабочая сила в этом регионе сокращается. Мы рады даже небольшой возможности привлечь потенциальных кандидатов", — объяснила она.

Джим Смит, из НКО Economic Growth Connection, также считает, что иммигранты из Украины помогут местной экономике, даже несмотря на то, что у них и нет опыта работы в США.

"Я встречался с работодателями, которые говорили, что хотят взять на работу сотрудников, у которых, возможно, и нет необходимых навыков, но которые хотят учиться", — пояснил он.

Напомним, что некоторые украинцы в Великобритании говорят, что, они оказались, по сути, бесправными в стране. Многие работодатели предлагают пробные неоплачиваемые смены и обманывают доверчивых украинок, отчаянно надеющихся трудоустроиться. Другие мошенники ищут своих жертв для бесплатной работы в мессенджерах, таких как Telegram.

В подобном положении оказались и украинские врачи, переехавшие в Великобританию. Медики теряют навыки за рубежом, хотя многие с многолетним опытом. Из-за излишне бюрократизированного процесса трудоустройства и подтверждения квалификации гражданам Украины приходится довольствоваться работой уборщиков и прочими подобными должностями.