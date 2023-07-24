В Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля Минобороны РФ, — росСМИ

По сообщению российских журналистов, кража ценного оборудования вызвала помехи в сети. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

В Москве неизвестные украли кабель, принадлежащий Министерству обороны России. Об этом 24 июля сообщает российское медиа Baza.

Так, неустановленные лица перерезали и похитили более километра ценного оборудования, из-за чего возник сбой в работе сети.

Пропажу обнаружили сотрудники Минобороны и представители телекоммуникационной компании "Воентелеком" во время проверки объекта электросвязи в восточной части российской столицы.

По предварительным оценкам, стоимость краденого кабеля весьма значительна — превышает 5 тысяч рублей за метр. С учетом объема украденного оборудования ущерб превышает 5 миллионов рублей, что эквивалентно 2 миллионам гривен.

В связи с кражей московские полицейские проводят проверку по данному факту.

Напомним, что утром 24 июля произошла серия атак беспилотников в Москве. Взрывы раздались около здания Министерства обороны РФ, офиса "Леруа Мерлен" и других объектов, ставших целью нападения.

В тот же день в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировали данный инцидент. По словам представителя ГУР Юрия Юсова, режим президента РФ Владимира Путина не контролирует воздушное пространство даже в столице своей страны.