Используют антенны на крышах: спецслужбы РФ следят за властями Молдовы, – СМИ (фото)

Как отмечают журналисты, российские разведчики, работающие в Молдове, ранее были причастны ко взлому почты Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Представители спецслужб Российской Федерации осуществляют слежку за официальными лицами в Молдове, используя ряд приспособлений. Об этом говорится в расследовании издания The Insider от 24 июля.

Сообщается, что на крыше посольства РФ в Кишиневе с каждым годом увеличивается количество передающих устройств и спутниковых тарелок.

Кроме того, на крыше посольства и соседнего здания периодически можно заметить людей. Особая активность наблюдается накануне президентских выборов или во время визитов зарубежных делегаций.

Журналисты выяснили, что личности на крыше посольства являются офицерами связи из ГРУ и СВР, связанными с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Одним из этих офицеров, по данным расследователей, оказался сотрудник ГРУ Павел Якунин, который производил манипуляции с соединительными кабелями накануне Евросаммита. В тот же период была осуществлена хакерская атака на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности.

Как отмечают журналисты, разведка РФ активизировала в Молдове в 2015 году. В публикации говорится, что с целью поддержки политика Игоря Додона страну посещали кадровые офицеры ГРУ, СВР и 5-й Службы ФСБ, среди которых Сергей Сарапулов, Сергей Королев, Игорь Науменко, Александр Миронов, Константин Валдай, Александр Кошуренко и Александр Чикуров.

Сергей Королев

Александр Чикуров

По данным издания, Сергей Королев в 2016 году шпионил под прикрытием дипломата в российском консульстве в Сан-Франциско, а Александр Чикуров является сотрудником 85-го Главного центра специальной службы Минобороны РФ, который стоит за хакерской группой APT28.

Авторы расследования отмечают, что группа APT28 была замечена во взломах серверов Демократической партии США и сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон, а позже во взломе почты предвыборного штаба Эмманюэля Макрона и депутатов Бундестага.

Расследователи выяснили, что сейчас офицерами-связистами и "слухачами" в Кишиневе командует Александр Васинович, которого часто можно заметить на крыше российского посольства.

Александр Васинович на крыше российского посольства

В публикации также говорится, что жены упомянутых россиян часто посещают Молдову. Источник издания в погранслужбе Молдовы рассказал, что супруги российских офицеров разведки нередко перевозят с собой по нескольку флешек и жестких дисков.

Напомним, что агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало крупнейшую в истории российскую агентурную сеть, которая намеревалась взрывать поезда с военной и гуманитарной помощью для Украины.

Мы также писали о том, что на Херсонщине СБУ задержала военную, которая шпионила за украинскими разведывательными беспилотниками и за позициями ПВО. Женщина сотрудничала с ГРУ РФ, которое ее завербовало через соцсети.