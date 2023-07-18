"Сливала" беспилотники и ПВО: СБУ задержала военную ВСУ, которая шпионила на ГРУ РФ

Согласно данным украинских спецслужб, контрактнице на Херсонщине, которая шпионила в пользу Москвы, пообещали российский паспорт и "эвакуацию".

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На Херсонщине СБУ задержала военную, которая шпионила за украинскими разведывательными беспилотниками и за позициями ПВО. Женщина сотрудничала с ГРУ РФ, которое ее завербовало через соцсети. Об этом рассказала пресс-служба СБУ.

Согласно данным следователей, женщину завербовали в начале 2023 года. Российские спецслужбы вышли на нее через запрещенную российскую соцсеть, где она общалась с единомышленниками в военных группах. За работу на ГРУ РФ фигурантке обещали российский паспорт и переезд в Россию.

Местность, где действовала шпионка — Херсонщина, говорится в сообщении пресс-службы. Женщина заключила контракт на службу в ВСУ — находилась в рядах подразделения, которое воюет на линии фронта.

Фигурантка выполняла следующие задачи:

выслеживала места дислокации разведывательных беспилотников на правом берегу Днепра;

искала информацию о контрнаступательных действиях ВСУ;

выведывала, где расположено украинское ПВО.

Контакты с российскими спецслужбами происходили через мессенджер — посылала врагам фотографии и координаты военных объектов, которые интересовали россиян. Следователи СБУ изъяли смартфон, где сохранилась переписка с кадровым сотрудником разведки России.

Украинские правоохранители задержали фигурантку "на горячем" — она как раз выведывала информацию об одной из целей, которая интересовала оккупантов.

Военная с Херсонщины, которая шпионила в пользу РФ, получила подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — государственная измена во время военного положения. Если суд признает ее вину, то может посадить в тюрьму на срок от 15 лет до пожизненного.

Напоминаем, бойцы ВСУ продолжают давить на врага на оккупированной части Херсонщины. В частности 16 июля стало известно об ударе по яхт-клубу под Олешками — именно здесь дислоцировалось одно из подразделений ВС РФ, которое пыталось атаковать в районе Антоновского моста.

Между тем беспилотники или ракеты неизвестного происхождения 17 июля атаковали Крымский мост. В результате удара повреждены перегоны автомобильной части моста, поэтому транспорт направили по оккупированной Херсонщине и Донецкой области.

Представители СБУ при этом заявили, что им есть что сказать относительно событий на Крымском мосту, но сообщат подробности после завершения войны.