Раскрыли свои позиции: ВСУ нанесли удар по ВС РФ в яхт-клубе в Алешках, — расследователи

В сети появился ролик, на котором можно заметить момент обстрела. Благодаря особенностям местности быстро удалось определить локацию.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по яхт-клубу в Алешках Херсонской области, где расположились российские оккупанты. Об этом пишут расследователи проекта Evocation.info 16 июля.

Субботний день для противника выдался неспокойным. По сети начали распространять видео из временно оккупированного населенного пункта Алешки, где зафиксирован прилет. Позже оказалось, что пострадала территория местного яхт-клуба "Цюрупинская Конка".

Именно этот комплекс, по утверждению журналистов, российские военкоры "засветили" публично около двух недель назад.

"Они опубликовали видео, на котором подразделение 61 бригады морской пехоты РФ выдвигается на катерах к Антоновскому мосту. Наш Geo-osint тогда знатно взбудоражил российские Telegram-каналы, которые начали обвинять военкоров в сливе позиций своих войск", — говорится в сообщении.

Расследователи поделились подробностями удара по Алешкам Фото: evocation.info

Расследователи идентифицировали локацию благодаря особенностям местности — деревянный причал, забор из красного кирпича, изгиб реки и растительность.

Примечательно, что расстояние между яхт-клубом и Антоновским мостом всего 4 километра по прямой линии, однако из-за изгиба реки оно чуть больше. По данным DeepStateMAP, территория от Антоновского моста до временно оккупированного населенного пункта Алешки не контролирует ни российская сторона, ни украинская.

15 июля в сети появился видеоролик, на котором зафиксирован момент прилета по оккупированному городу. Неизвестный мужчина в транспортном средстве снимал свое передвижение по Алешкам и в этот момент прилетел снаряд по автомобилю, который ехал впереди.

Информации о жертвах и пострадавших пока что нет. В Генштабе не подтверждали причастность украинской стороны к инциденту.

Напомним, 15 июля сообщалось, что ВСУ уничтожили экипаж танка гвардейской дивизии ВС РФ. Примечательно, что противник установил на боевую технику защиту от ракет комплекса Javelin, но в случае поражения выйти из нее практически невозможно.