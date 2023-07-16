Розкрили свої позиції: ЗСУ завдали удару по ЗС РФ у яхт-клубі в Олешках, — розслідувачі

У мережі з'явився ролик, на якому можна помітити момент обстрілу. Завдяки особливостям місцевості швидко вдалося визначити локацію.

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Збройні сили України завдали удару по яхт-клубу в Олешках Херсонської області, де розташувалися російські окупанти. Про це пишуть розслідувачі проєкту Evocation.info 16 липня.

Суботній день для противника видався неспокійним. У мережі почали поширювати відео з тимчасово окупованого населеного пункту Олешки, де зафіксовано приліт. Пізніше виявилося, що постраждала територія місцевого яхт-клубу "Цюрупинська Конка".

Саме цей комплекс, за твердженням журналістів, російські військкори "засвітили" публічно близько двох тижнів тому.

"Вони опублікували відео, на якому підрозділ 61 бригади морської піхоти РФ висувається на катерах до Антонівського мосту. Наш Geo-osint тоді знатно розбурхав російські Telegram-канали, які почали звинувачувати військкорів у зливі позицій своїх військ", — ідеться в повідомленні.

Розслідувачі поділилися подробицями удару по Олешках Фото: evocation.info

Розслідувачі ідентифікували локацію завдяки особливостям місцевості — дерев'яний причал, паркан із червоної цегли, вигин річки та рослинність.

Примітно, що відстань між яхт-клубом і Антонівським мостом усього 4 кілометри по прямій лінії, однак через вигин річки вона трохи більша. За даними DeepStateMAP, територію від Антонівського мосту до тимчасово окупованого населеного пункту Олешки не контролює ні російська сторона, ні українська.

15 липня в мережі з'явився відеоролик, на якому зафіксовано момент прильоту по окупованому місту. Невідомий чоловік у транспортному засобі знімав своє пересування по Олешках, і в цей момент прилетів снаряд по автомобілю, який їхав попереду.

Інформації про жертв і постраждалих поки що немає. У Генштабі не підтверджували причетність української сторони до інциденту.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося, що ЗСУ знищили екіпаж танка гвардійської дивізії ЗС РФ. Примітно, що противник встановив на бойову техніку захист від ракет комплексу Javelin, але в разі ураження вийти з неї практично неможливо.