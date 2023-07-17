Атака на Крымский мост: Сальдо и Пушилин "открыли границы", чтобы ускорить движение

Из-за взрыва на Крымском мосту стало невозможным напрямую добраться из оккупированного полуострова на территорию РФ. Теперь россияне будут двигаться через территории у линии фронта — это отныне единственный сухопутный путь из Крыма.

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Руководители оккупационных администраций Донецкой и Херсонской областей Денис Пушилин и Владимир Сальдо приняли решение упростить движение по оккупированным территориям. Для этого продлили время работы контрольно-пропускных пунктов, установленных на административных и межгосударственных границах. Об этом сообщается в Telegram-каналах ставленников России в Донецкой и Херсонской областях.

Владимир Сальдо, так называемый "губернатор Херсонщины", опубликовал "указ", в котором указал об упрощении пересечения КПП на границе Херсонской области и Крыма. В частности, "в связи с диверсионной атакой на Крымский мост" на некоторых участках вообще отменяют комендантский час. Это даст возможность пассажирам и грузам двигаться круглосуточно.

В документе коллаборанта Сальдо указано, по каким именно перегонам движутся с сегодняшнего дня пассажиры и грузы:

Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь;

Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.

Альтернативный сухопутный путь из Крыма в Россию через оккупированную Херсонщину

Денис Пушилин, так называемый "глава ДНР", опубликовал аналогичное сообщение. В "ДНР" вводится ряд мер, которые упрощают и ускоряют движение через границу с РФ:

Отменяется комендантский час; Отменяются проверки на КПП; Водители автомобилей будут получать специальные СМС, в которых будет указано, какой маршрут безопасен.

Отметим, главы оккупационных администраций приняли свои решения в связи со взрывом на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля 2023 года. В результате взрыва повреждены два перегона моста, поэтому стало невозможным движение автомобилей с Крымского полуострова в Краснодарский край РФ.

Напоминаем, росСМИ предполагают, что атаку на Крымский мост могли осуществить с помощью морских дронов, созданных на основе модернизированных квадроциклов. При этом утверждают, что обломки квадроцикла обнаружены возле 145-й опоры моста.

Евгений Дикий, экс-командир подразделения "Айдар", согласился: морские дроны действительно могли атаковать мост. Однако он имеет еще несколько вариантов развития событий: возможно использование и БПЛА, и крылатых ракет, и автомобиля, начиненного взрывчаткой.