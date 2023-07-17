"Высочайший профессионализм": эксперт раскрыл, могли ли дроны атаковать Крымский мост

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий не исклил удар беспилотниками, но назвал еще три версии: БПЛА, ракета и автомобиль со взрывчаткой.

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Разрушения на Крымском мосту не похожи на удары морских дронов-камикадзе. Об этом экс-командир роты батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий рассказал телеканалу "Настоящее время", созданном при поддержке "Голоса Америки".

Он обратил внимание на кадры, показанные россиянами, где видно обрушение дорожного полотна Крымского моста. Евгений Дикий считает сомнительной версию с атакой морских дронов, поскольку в таком случае были бы повреждены, в первую очередь, мостовые опоры.

Военный эксперт также отметил, что перед взрывами на Крымском мосту оккупанты закрыли паромную переправу через Керченский пролив из-за плохой погоды. Как он считает, погодные условия помешали бы и морскому беспилотнику выполнить боевую задачу.

"В плохую погоду, в такую волну, когда не ходит паром, привести на точку морской дрон — задача очень нетривиальная. Хотя это тоже исключать нельзя", — прокомментировал Евгений Дикий. — "Если выполнили — то это высочайший профессионализм. Если это действительно это действительно удалось сделать морскими дронами — это будет прецедент в мировой истории, такой сложной задачи еще никто не выполнял".

Военный назвал четыре самых вероятных варианта: морской, летающий дрон, ракета или автомобиль со взрывчаткой. Он отметил, что пока информации недостаточно, чтобы выделить какой-то один из них. Впрочем, в Украине еще с 2022 года налажено собственное производство морских дронов.

Евгений Дикий также оценил заявление украинских СМИ, ссылающихся на свои анонимные источники, что атаку дронов на Крымский мост организовали СБУ и ВМС Украины. Эксперт считает эту информацию "вбросом" со стороны журналистов, у которого пока нет никакого подтверждения.

"Для меня это сказка. Во-первых, я немножко знаю, кто у нас занимается морскими дронами, и это не СБУ. Дальше подробности обсуждать не буду. Во-вторых, сам факт, что сотрудник СБУ с самого утра радостно сообщает запретную информацию журналистам — скорее мы имеем дело с информационным шумом, а не с реальной утечкой", — высказался Евгений Дикий.

17 июля Крымский мост был поврежден в результате взрыва. СМИ сообщили об обрушении одного из пролетов дорожного полотна и гибели двух человек.

НАК России обвинил Украину в атаке дронами по Крымскому мосту и возбудил дело о теракте. По информации ведомства, около 3:05 два надводных беспилотника нанесли удар в районе одной из опор моста. СМИ предполагают, что украинцы собрали модернизированные морские дроны на базе гидроциклов и начинили их взрывчаткой.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что удар по Крымскому мосту может быть провокацией со стороны РФ на фоне продолжения "зерновой сделки". В то же время, появилась информация, будто атаку организовали СБУ и ВМС Украины.