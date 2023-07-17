"Найвищий професіоналізм": експерт розкрив, чи могли дрони атакувати Кримський міст

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий не виключив удару морськими безпілотниками, але назвав ще три версії: БПЛА, ракета і автомобіль із вибухівкою.

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Руйнування на Кримському мосту не схожі на удари морських дронів-камікадзе. Про це екскомандир роти батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий розповів телеканалу "Настоящее время", створеному за підтримки "Голосу Америки".

Він звернув увагу на кадри, показані росіянами, де видно обвалення дорожнього полотна Кримського мосту. Євген Дикий вважає сумнівною версію з атакою морських дронів, оскільки в такому разі було б пошкоджено насамперед мостові опори.

Військовий експерт також зазначив, що перед вибухами на Кримському мосту окупанти закрили поромну переправу через Керченську протоку через погану погоду. Як він вважає, погодні умови завадили б і морському безпілотнику виконати бойове завдання.

"У погану погоду, в таку хвилю, коли не ходить пором, привести на точку морський дрон — завдання дуже нетривіальне. Хоча це теж виключати не можна", — прокоментував Євген Дикий. — "Якщо виконали — то це найвищий професіоналізм. Якщо це дійсно це дійсно вдалося зробити морськими дронами — це буде прецедент у світовій історії, такого складного завдання ще ніхто не виконував".

Військовий назвав чотири найімовірніші варіанти: морський, дрон, що літає, ракета або автомобіль із вибухівкою. Він зазначив, що поки що інформації недостатньо, щоб виділити якийсь один із них. Утім, в Україні ще з 2022 року налагоджено власне виробництво морських дронів.

Євген Дикий також оцінив заяву українських ЗМІ, які посилаються на свої анонімні джерела, що атаку дронів на Кримський міст організували СБУ і ВМС України. Експерт вважає цю інформацію "вкиданням" з боку журналістів, у якого поки що немає жодного підтвердження.

"Для мене це казка. По-перше, я трошки знаю, хто у нас займається морськими дронами, і це не СБУ. Далі подробиці обговорювати не буду. По-друге, сам факт, що співробітник СБУ з самого ранку радісно повідомляє заборонену інформацію журналістам — скоріше ми маємо справу з інформаційним шумом, а не з реальним витоком", — висловився Євген Дикий.

17 липня Кримський міст було пошкоджено внаслідок вибуху. ЗМІ повідомили про обвалення одного з прольотів дорожнього полотна і загибель двох людей.

НАК Росії звинуватив Україну в атаці дронами по Кримському мосту і порушив справу про теракт. За інформацією відомства, близько 3:05 два надводних безпілотники завдали удару в районі однієї з опор мосту. ЗМІ припускають, що українці зібрали модернізовані морські дрони на базі гідроциклів і начинили їх вибухівкою.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що удар по Кримському мосту може бути провокацією з боку РФ на тлі продовження "зернової угоди". Водночас з'явилася інформація, ніби атаку організували СБУ і ВМС України.