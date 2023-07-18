"Зливала" безпілотники та ППО: СБУ затримала військову ЗСУ, яка шпигувала на ГРУ РФ

Згідно з даними українських спецслужб, контрактниці на Херсонщині, яка шпигувала на користь Москви, пообіцяли російський паспорт і "евакуацію".

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На Херсонщині СБУ затримала військову, яка шпигувала за українськими розвідувальними безпілотниками та за позиціями ППО. Жінка співпрацювала з ГРУ РФ, яке її завербувало через соцмережі. Про це розповіла пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідчих, жінку завербували на початку 2023 року. Російські спецслужби вийшли на неї через заборонену російську соцмережу, де вона спілкувалася з однодумцями у військових групах. За роботу на ГРУ РФ фігурантці обіцяли російський паспорт і переїзд у Росію.

Місцевість, де діяла шпигунка — Херсонщина, ідеться в повідомленні пресслужби. Жінка уклала контракт на службу в ЗСУ — перебувала в лавах підрозділу, який воює на лінії фронту.

Фігурантка виконувала такі завдання:

вистежувала місця дислокації розвідувальних безпілотників на правому березі Дніпра;

шукала інформацію про контрнаступальні дії ЗСУ;

вивідувала, де розташоване українське ППО.

Контакти з російськими спецслужбами відбувалися через месенджер — вона надсилала ворогам фотографії та координати військових об'єктів, які цікавили росіян. Слідчі СБУ вилучили смартфон, де збереглося листування з кадровим співробітником розвідки Росії.

Українські правоохоронці затримали фігурантку на гарячому — вона якраз вивідувала інформацію про одну з цілей, яка цікавила окупантів.

Військова з Херсонщини, яка шпигувала на користь РФ, отримала підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада під час воєнного стану. Якщо суд визнає її провину, то може посадити до в'язниці на термін від 15 років до довічного.

Нагадуємо, бійці ЗСУ продовжують тиснути на ворога на окупованій частині Херсонщини. Зокрема, 16 липня стало відомо про удар по яхт-клубу під Олешками — саме тут дислокувався один із підрозділів ЗС РФ, який намагався атакувати в районі Антонівського мосту.

Водночас безпілотники або ракети невідомого походження 17 липня атакували Кримський міст. Унаслідок удару пошкоджено перегони автомобільної частини мосту, тому транспорт спрямували по окупованій Херсонщині й Донеччині.

Представники СБУ заявили, що вони мають що сказати стосовно подій на Кримському мосту, але повідомлять подробиці після завершення війни.