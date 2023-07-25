Путин хочет захватить "империю войны и золота", которую создала ЧВК "Вагнер" в Африке, — WSJ

По словам журналистов, Пригожин создал сеть компаний, которые поддерживают лидеров Сирии, а также африканских государств, управляют золотыми и алмазными рудниками.

Глава Кремля Владимир Путин принял решение взять под свой контроль "империю войны и золота", которую создала "ЧВК Вагнер" в странах Африки. Об этом пишет издание The Wall Sterrt Journal.

Сообщается, что глава "вагнероцев" Евгений Пригожин создал сеть компаний, которые поддерживают лидеров Сирии, а также африканских государств, управляют золотыми и алмазными рудниками. Более того, многие из них действовали как неофициальные дипломатические представительства России, несмотря на то, что Путин ранее отрицал связи Москвы и ЧВК "Вагнер", хотя недавно все-таки признал их.

По словам журналистов, Пригожин создал сложную корпоративную структуру, которая была призвана скрывать операции "вагнеровцев" за пределами РФ, а также размывать связи с Кремлем. Это затрудняет привлечение России к ответственности.

Издание пишет, что сейчас, после военного мятежа Пригожина в июне, Путин пытается взять ЧВК "Вагнер" под свой контроль. Однако ее обширность и неизвестное местонахождение главы "вагнеровцев" станут препятствиями для Кремля.

Сообщается, что статус ЧВК "Вагнер" после мятежа Пригожина сейчас остается неясным. Сотни наемников покинули Центральноафриканскую Республику, однако затем туда прибыли десятки свежих солдат. Они должны помочь президенту ЦАР провести референдум, который может продлить его срок полномочий.

Напомним, что Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер". Новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

Кроме того, сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают получать зарплаты. По информации росСМИ, боевикам Пригожина, которые перебрались в Беларусь или готовы отправиться в африканские и арабские страны, будут и дальше платить за участие в боевых действиях.