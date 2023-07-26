Для укрепления сотрудничества: Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи (фото)

В росСМИ утверждают, что в КНДР Шойгу пригласили власти страны. Министр обороны РФ считает, что эта встреча будет способствовать "укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами" обеих государств.

В результате переговоров между Министром обороны России Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Северной Кореи Каном Сун Намом, которые прошли в Пхеньяне, было объявлено о намерении развивать военное сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

"С благодарностью воспользовался приглашением посетить столицу дружественного государства России", — сообщил Шойгу, выразив свою признательность за приглашение посетить столицу дружественного государства.

Он выразил уверенность в том, что проведенные переговоры будут способствовать "укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами" обеих государств.

Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи

Напомним, что руководство КНДР предложило РФ помощь в борьбе с недавним мятежом, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Замглавы министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль провел встречу с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой. Во время беседы он выразил твердую уверенность в том, что мятеж Евгения Пригожина в РФ будет успешно подавлен.

А также северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал расширить военные учения и усилить готовность страны к войне. Он председательствовал на заседании Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии КНДР. На нем официальные лица обсудили "основные военно-политические задачи" страны на 2023 год, а также "долгосрочные вопросы, касающиеся ориентации на "строительство армии".