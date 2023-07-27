В России упал вертолет Ми-8: много погибших и пострадавших (видео)

По предварительным данным, пилот вертолета во время посадки задел высоковольтную сеть. На момент трагедии на борту Ми-8 находились 16 человек.

В России в Алтайском крае произошла авиакатастрофа. Разбился вертолет ми-8. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

В настоящее время известно о шести погибших и семи раненых.

По предварительным данным, во время посадки в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района воздушное судно зацепило провода ЛЭП. Именно это, по сообщению экстренных служб, стало причиной аварии.

На момент трагедии в салоне находились 13 туристов и 3 члена экипажа. Вертолет упал, а затем сразу вспыхнул. Людей из салона сразу же стали спасать очевидцы трагедии.

В результате авиакатастрофы шесть человек погибли на месте. Другие выжили, но сильно пострадали, уточнили источники.

Вертолет принадлежал компании "Алтай авиа" и перевозил группу туристов.

СМИ публикуют кадры, на которых видны последствия катастрофы Ми-8.

Напомним, что украинские силы ПВО сбили вражеский вертолет. На аэродроме, который расположен во временно оккупированном городе Мелитополе Запорожской области, россияне потеряли один боевой вертолет, предположительно, Ми-8. Обломки авиации на территории аэродрома увидел российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что на юге Украины ВС РФ укрепили воздушные силы вертолетами Ка-52М. Подтверждением использования улучшенной версии вертолетов в Украине служат фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых летчики позируют рядом с новыми машинами.