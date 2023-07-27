"Именно так действует армия РФ": глава МИД Кулеба вступился за украинскую фехтовальщицу Харлан

Международная федерация фехтования дисквалифицировала спортсменку из Украины уже после завершения раунда из-за ее нежелания жать руку сопернице из России. "Нейтральную позицию" Анны Смирновой уже раскритиковали в ОП.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице из РФ. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 27 июля.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя", — написал он.

Глава МИД призвал Международную федерацию фехтования "восстановить права Харлан" и позволить украинской спортсменке участвовать в соревнованиях.

Публикация Дмитрия Кулебы от 27 июля

Ольгу Харлан дисквалифицировали за нежелание пожать руку россиянке: что уже известно

27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за того, что она не пожала руку Анне Смирновой — сопернице из России, которая выступала как нейтральная спортсменка. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования. Смирнова автоматически прошла в следующий раунд соревнований.

Ситуацию прокомментировал президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев. Он заявил, что Украина готовит протест и будет оспаривать решение. Ильяшев подчеркнул, что судья не давал черную карточку, и назвал дисквалификацию Харлан "подковерными играми".

Также на скандал в сфере спорта отреагировали в Офисе президента. Советник Михаил Подоляк отметил, что не считает позицию Смирновой "нейтральной". Он опубликовал фото спортсменки в военной меховой шапке с мужчиной в форме ВС РФ.