Слишком поздно: в Великобритании смягчили правила регистрации автомобилей украинцев, — СМИ

Изменение правил относительно регистрации автомобилей для украинских беженцев в Великобритании, которое позволяет значительно сэкономить, появилось слишком поздно, считают участники социальной кампании.

Британские министры отменили обязательную регистрацию автомобилей украинских беженцев: теперь украинцам, проживающим на британских островах, можно не регистрировать транспорт в течение трех лет, прежде такой период составлял полгода. Об этом сообщает BBC.

Некоторые автомобили должны были проходить дорогостоящий ремонт, чтобы соответствовать британским правилам.

Активист Балджит Ниджхар сказал, что беженцы заслуживают поблажек. Министерство транспорта Великобритании (DfT), в свою очередь, говорит о том, что для рассмотрения этого вопроса нужно время.

Активистка Балджит Ниджхар

Нижхар принимает беженцев в Лондоне и ведет веб-сайт поддержки для украинцев. По ее словам, изменения в правилах для автомобилей, появившиеся 18 июля, ее удивили.

"Украинцы, семьи, которые их принимают, и депутаты в последний год задавались вопросом о том, почему на них не распространяются те же правила, что и для иностранных студентов и рабочих", — отметила она.

Британка также сказала, что приветствовала изменения в правилах, но уточнила, что это было сделано слишком поздно для многих украинцев, которым пришлось без необходимости заменять автомобильные детали и оформлять страховые полисы на тысячи фунтов стерлингов. Многим пришлось возвращаться в Украину, чтобы оставить там автомобили, которые не соответствовали правилам.

Бывшая представительница парламента Дейм Аннет Брук (справа) рассказала, что ее украинская гостья была вынуждена купить новую машину

Участник общественной кампании Фил Палфри рассказал о беженке, которая вернулась на своей машине в Украину, чтобы не платить штраф в размере 3000 фунтов стерлингов (3500 евро).

Если бы это правило появилось раньше, ей бы не пришлось совершать рискованное путешествие.

Напомним, что в Украине разрешили праворульные автомобили. Такие машины решили ставить на учет.

Также сообщалось, что в Украине стало возможно продать автомобиль вместе с номерами.