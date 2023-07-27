Ни одного случая в почти половине стран: в мире фиксируют все меньше заражений COVID-19, — ВОЗ

Всего во всем мире было зафиксировано уже 768 миллионов случаев заражения COVID-19. За все время от "ковида" погибло примерно 7 миллионов человек.

В мире фиксируют все меньше заражений COVID-19. За период с 26 июня по 23 июля о по крайней мере одном случае сообщили только в 122 странах и территориях из 234. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 27 июля.

В ВОЗ отметили, что доля стран, где фиксируют COVID-19, уменьшается с середины прошлого года.

В течение 28 дней, по данным ВОЗ:

во всем мире было зафиксировано 868 тысяч случаев COVID-19;

от "ковида" погибло более 3700 человек;

больше всего заражений было установлено в Южной Корее, Бразилии, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии.

Пять регионов сообщили об уменьшении количества случаев и смертей, но в Западной части Тихого океана эта статистика наоборот выросла.

Всего, по информации ВОЗ, по состоянию на 23 июля во всем мире подтверждено более 768 миллионов случаев COVID-19 и более 6,9 миллиона смертей в результате заражения.

"Несмотря на то, что 5 мая 2023 года было объявлено о завершении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая вызывает международное беспокойство, COVID-19 остается серьезной угрозой. ВОЗ продолжает призывать государства-члены поддерживать, а не демонтировать созданную инфраструктуру COVID-19. Крайне важно поддерживать наблюдение и отчетность, отслеживание вариантов, раннее оказание клинической помощи, введение бустеров вакцины группам высокого риска, улучшение вентиляции и регулярное общение", — добавили во всемирной организации.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для заболевания COVID-19. В то же время в ВОЗ заявили, что "ковид" продолжает распространяться по миру, но не так активно.

28 мая стало известно, что в Италии утилизируют почти 15 миллионов доз вакцины против COVID-19. Их общая стоимость составляет 270 миллионов евро. В СМИ объяснили, с чем связано решение об утилизации.